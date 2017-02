Publikuar | 20:15

Prashant qëllimisht përplaset me Kumud, e cila do ta godasë me shpullë.

Prashant gënjen Kumud duke i thënë se vuan nga një shqetësim mendor.

Më vonë, pas problemeve të shfaqura në shtëpinë e Saras, ai i kërkon Saras dhe Kumudit që të qëndrojnë në shtëpinë e tij.

Çfarë do të bëjë Prashant me çajin e Sarasit?

Si planifikon ai që të afrohet me Kumud?