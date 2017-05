Publikuar | 13:39

Nëse keni bërë plane për të shkuar në det bëni mirë që të ndryshoni destinacion, pasi fundjava do jetë me reshje shiu.

Ditën e shtunë vranësirat do jenë ta pranishme gjatë gjithë kohës dhe në vendet malore do ketë reshje shiu. Ndërsa ditën e diel do të ketë reshje shiu në të gjithë territorin e vendit.

Ndonëse gjatë javës temperaturat kanë qenë të larta në fundjavë ato do të pësojnë rënie.