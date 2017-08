Tentativë vrasje në Mirditë

Publikuar | 11:07

Një 46-vjeçar është shpallur në kërkim nga policia pasi tentoi të vriste me armë një 52-vjeçar për shkak të një konflikti mes tyre.

Policia thotë se i dyshuari është me iniciale D.A nga fshati Zajs i Mirditës. 46-vjeçari tentoi të vriste me armë zjarri 52-vjeçarin me iniciale V.A. pas një konflikti për motive të dobëta, midis tyre.

Materialet hetimore e proçeduriale do t’i kalohen për ndjekje të mëtejshme Prokurorisë Rrethit Gjyqësore Lezhë për veprat penale “Vrasje me dashje e mbetur në tentativë” ” Prodhim dhe mbajtje pa leje e armëve luftarake”. /tvklan.al