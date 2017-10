XHESURI DHE E BUKURA – E Shtunë & E diel 20:10 në TVKLAN & KLANHD

Publikuar | 21:32

Nga kompania më e mirë turke, që prodhoi Ezel, Kuzey Guney, Diamante dhe Dashuri apo Dashuri e Ndaluar, vjen seriali me i perfolur i vitit 2017, Xhesuri dhe e Bukura.

Dy aktorët më të preferuar dhe më të suksesshëm turq Kıvanç Tatlıtug dhe Tuba Bujykystyn bashkohen bashkë në serialin e vitit.

Në historine më të bukur të dashurisë, mes hakmarrjes dhe ndjenjave të sinqerta.

Xhesuri i pashem vjen tek më i forti dhe më i pasuri i zonës me një plan të caktuar, pa e ditur që zemrën do t’ja vjedhë me shikim të parë Syhan, vajza e bukur e armikut te tij të përbetuar.

Xhesuri dhe e bukura, një tjetër sukses i padiskutueshëm!

ON AIR: E Shtune & E diel 20:10 ne TVKLAN & KLANHD