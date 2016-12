Aksidentohet për vdekje një person

Publikuar | 22:15

Një aksident me pasojë vdekjen nga ndodhur mbrëmjen e së mërkurës në Malësi të Madhe. Ngjarja ndodhi rreth orës 21:00, në aksin rrugor Shkodër – Koplik, në vendi e quajtur Vrakë.

Viktimë e këtij aksidenti është një burrë rreth 50 – vjeç, ende i paidentifikuar. Ai u përplas me makinë nga Rexhep Rrukaj, 65 vjeç, banues në Malësi të Madhe, i cili udhëtonte me automjetin me targë AA 352 LD.

Rrukaj është shoqëruar në ambientet e komisariatit të policisë për veprime të mëtejshme, ndërsa në vendngjarje ndodhet grupi hetimor, i cili po punon për identifikimin e kufomës dhe sqarimin e rrethanave të ngjarjes./tvklan.al