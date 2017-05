Bregu: Jashtë listës së atyre që nuk deshën zgjedhjet

Publikuar | 15:30

Një kapitull të mbyllur të jetës së saj politike e quan Majlinda Bregu moskandidimin e saj në listat e deputetëve të Partisë Demokratike për zgjedhjet e 25 qershorit. Ish-ministrja, një zë kritik i lidershipit aktual të selisë blu thotë se mbeti jashtë atyre që nuk donin që PD të hynte në zgjedhje.

Një tjetër emër i mbetur jashtë listave është ish-nënkryetari dhe ish-kreu i deputetëve demokratë Astrit Patozi, për të cilin ky është një proces i nisur prej kohësh.

Patozi është kritik edhe me linjën që ndoqi Partia Demokratike në muajt e fundit.

Ai thotë se nuk mund të ketë as shtet dhe as Shqipëri më të mirë, nëse partitë do të bunkerizohen dhe do te kthehen ne kompani biznesesh të pista me një pronar të vetëm./ TV KLAN

Së bashku me disa deputetë të tjerë demokratë, Majlinda Bregu u përjashtua nga lista e kandidatëve për deputetë të PD në zgjedhjet e 25 qershorit, nga kryeopozitari Lulzim Basha.

Ajo ka reaguar në lidhje me këtë veprim duke shprehur se ky kapitull i jetës së saj në Partinë Demokratike është mbyllur tashmë.

“Dua sot të falenderoj nga zemra të gjithë ata që kanë votuar Partinë Demokratike duke besuar në gjithë këto vite edhe tek unë. Shpresoj shumë mos të kem zhgënjyer asnjë. Kërkoj ndjesë nëse nuk bëra dot më shumë se çdo doja e çdo mund të bëja edhe gjatë këtyre katër viteve në Opozitë. Shumëkush më thotë sot se duhet të ndjehem e lehtësuar pasi e kam thënë pa frikë, por me drithërimën e dhimbjes këtë që po ndodhte.

Gjithsesi tashmë është mbyllur një tjetër kapitull i jetës sime politike në Partinë Demokratike, për të nisur, sigurisht, një kapitull i ri, pa pikë dyshimi në PD dhe dhe me PD e Shqiptarëve Demokratë të Vërtetë!