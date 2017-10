E bëri njeriun më të pasur në botë, por ai e braktisi

Publikuar | 21:25

Burri i hekurt, Bill Gates, më në fund ka sqaruar përse e la Microsoft -in disa vjet më parë. Kompania e tij e re quhet Gatesway dhe ai ka investuar mbi 2 miliardë dollarë gjatë dy viteve të fundit duke zhvilluar dhe koduar Gatesway-in.

Para se të shohim detajet e Gatesway, le të shpjegojmë se kush është Bill Gates saktësisht.

Bill Gates është një vizionar, disa e quajnë atë sipërmarrësin më të mençur të shekullit tonë. Ai beson në energjinë e rinovueshme dhe megjithëse idetë e tij duken shumë radikale dhe të pamundura për shumë njerëz, Bill po dëshmon të kundërtën vit pas viti. Ai ka ndërmend ta bëjë botën një vend më të gjelbër dhe më të mirë. Disa nga sipërmarrjet e tij përfshijnë Fondacionin Gates, spitalet / mjekësinë në vendet e botës së tretë dhe gjithashtu, Microsoft.

Por tani, Gates ka vendosur të tërhiqet pjesërisht nga drejtimi i Microsoft, në mënyrë që të përqendrohet në sipërmarrjen e tij të re në sektorin financiar. Kjo është arsyeja pse ai mori Gatesway.

Çfarë është saktësisht Gatesway?

Gatesway është një teknologji financiare me planin e rishpërndarjes së pasurisë botërore. Bill beson se pasuria nuk shpërndahet mirë në moshën tonë dhe megjithëse gjithmonë do të ketë dikush më të pasur dhe më të varfër, situata aktuale nuk është e pranueshme, ku 0.1% e lartë kontrollon pothuajse 90% të pasurisë së botës. Gates beson se ai mund të shkurtojë atë deri në rreth 20% pa shkaktuar krizë financiare botërore.

Pra, çfarë saktësisht do të thotë kjo për ju, personi i rregullt i klasës së mesme apo të ulët?

Kjo do të thotë që do të bëheni 2-3 herë më të pasur dhe askush përveç super-pasurisë nuk do të marrë një goditje. Tinguj të mahnitshëm, apo jo?

Ok, teoria është kjo, por si do të funskionojë mund të pyesni ju?

Në përgjithësi, ideja është e lehtë. Më shumë se 0.1% e mbajnë pasurinë e tyre në stoqe dhe agjentët e Wall Street-it i tregtojnë këto aksione për ta. Ideja është që të mundin tregtarët e Wall Street në lojën e tyre – të bëjnë tregti fitimprurëse kështu që Wall Street me depozitat e tyre të pasurisë ngadalë, por sigurisht fillon të humbasë paratë. Ashtu si një lojë poker, ku një lojtar i ri vjen në tavolinë të lartë dhe fillon të fitojë.

Për ta bërë këtë do të duhej një parashikim më i mirë i lëvizjes së aksioneve sesa Wall Street. Me ndihmën e cloud computing, kjo mund të bëhet dhe është duke u realizuar tani si Gatesway ka treguar! Kjo është pikërisht arsyeja pse Gates kërceu mbi këtë teknologji sapo dëgjoi për këtë. Është revolucionar!/tvklan.al