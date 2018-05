Mbështetësi i ISIS, thirrje për t’u sulmuar Princi George

Publikuar | 15:27

Një mbështetës i organizatës terroriste të ashtuquajtur Shteti Islamik, ka deklaruar se Prince George do të jetë në shënjestër të sulmeve terroriste.

Husnain Rashid është akuzuar për nxitjen e terrorizmit duke postuar një fotografi të princit, së bashku me adresën e shkollës së katërvjeçarit dhe një siluetë të një luftëtari të ISIS me mesazhin: As familja mbretërore nuk do të mbetet pa u sulmuar.

Në gjykatë u tha se në shënjestrën e sulmeve terroriste janë vënë edhe parada e Halloween në Nju Jork si edhe stacionet hekurudhore në Australi.

“Ai sugjeroi injektimin e lëndëve helmuese në akulloret e supermarketeve me qëllim helmimin e Princit George”, tha prokurorja e çështjes.

Gjyqi kundër tij pritet të zgjasë gjashtë muaj./tvklan.al