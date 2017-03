Serbi: NATO e gatshme të shohë të derdhet gjak në rrugët e Maqedonisë

Të gjendur në vendin e parë të renditjes së kampionatit me pikë të barabarta me Skënderbeun,. Kuksianët janë të detyruar ta luajnë çdo ndeshje si një finale, duke filluar...

Mërgim Mavraj do të mungojë në sfidën me Italinë. Mbrojtësi shqiptar është dëmtuar në takimin e fundit me Hamburg sipas njoftimit të klubit gjerman. Mavraj është lënduar në gju...