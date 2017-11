Ndahen Çmimet “MTV EMA” për vitin 2017

Publikuar | 22:45

Rita Ora e ndezi skenën që në momentet e para. Ajo fillimisht u shfaq me rrobëdëshambër dhe u ndërrua gjatë spektaklit mbi 10 herë. Këngëtarja më origjinë Kosovare është vlerësuar shumë për paraqitjen e saj duke marrë çmimin fuqia e muzikës.

Shawn Mendes u vlerësua si artisti më i mirë, kënga më e mirë dhe këngëtari me më shumë fansa. Ai fitoi dhe çmimin e artistit me të mirë kanadez. Dua Lipa po triumfon në skenat botërore e s’kishte si të mos vlerësohej si artistja e re më e mirë.

Ermal Meta gjithashtu është nderuar me çmimin artisti Italian më i mirë. Këngëtarja Camilla Cabello ka fituar çmimin Best POP. Kantautori Ed Sheraan është vlerësuar për zërin e tij dhe ka marrë çmimin best live, ndërsa Coldplay ka fituar best rock.

Mbreti i repit Eminem ka fituar garën me reperët e tjerë duke fituar Best Hip hop, ai ka kënduar në skenën e MTV dhe këngën e tij më të re ‘Walk On Water’ .

Për trofeun e Best Electronic ishin nominuar 5 artistë, Calvin Harris, Major Lazer, Martin Garrix, The Chainsmokers e David Guetta. Ky i fundit ka rrëmbyer çmimin.

Klan Plus