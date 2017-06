Sallam çokollate

Publikuar | 12:14

Përgatitja – 1 orë

Përbërësit për 4 persona:

50 gr biskota të thata

25 gr gjalpë

120 gr çokollatë me lajthi

10 gr fistikë

10 gr stika pishe

10 gr bajame të qëruara të ëmbla

Sheqer pluhur për zbukurim (sipas nevojës)

Përgatitja:

Thërrmoni në copa të mëdha në një tenxhere biskotat e thata dhe shtoni aty lajthitë e pjekura, fistikët, stikat e pishës dhe bajamet e qëruara. Përziejini të gjitha. Shkrini në një tenxhere çokollatën me lajthi, lerëni të ftohet dhe hidheni te përzierja e mësipërme, duke shtuar edhe gjalpin e zbutur. Lerëni përzierjen të forcohet aq sa mund ta punoni. Përziejini mirë dhe jepini formën e një cilindri në një sipërfaqe gatimi të pudrosur me sheqer pluhur. Kalojeni sallamin e çokollatës në sheqer pluhur dhe mbështilleni me letër furre, duke e lidhur me një spango kuzhine për të imituar një sallam të vërtetë.

/tvklan.al