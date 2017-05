STOP – EMISIONI 193 (SEZONI 2)

Publikuar | 21:15

Lulzim Basha e mprehu shpatën, Rama e Meta në dasma elektorale.

Kreu i PD-së Lulzim Basha hartoi dhe dorëzoi më në fund listat e kandidatëve për deputetë, ku ra në sy mungesa e figurave kryesore si Jozefina Topalli, Arben Imami apo Astrit Patozi.”Stop” sjell këtë situatë me humor. Në të njejtën kohë, Edi Rama dhe Ilir Meta kanë marrë pjesë në dasma e festa private, në emër të fushatës elektorale për zgjedhjet e 25 qershorit.



Kamera e fshehtë, sa kushton rezonanca e shtetit me Pazar privat?!

Edhe pse flitet cdo ditë për “rilindjen e shëndetësisë”, ajo që ndodh në realitet është e kundërta. Një qytetar drejtohet në repartin e neurologjisë, duke kërkuar të bëjë rezonancë magnetike. Nëse ndjek planifikimin, rezonancën duhet ta bëjë në një kohë të dytë. Por nëse ndjek rrugën e “parave nën dorë”, cdo gjë zgjidhet brenda ditës.Nga mjeku e deri tek roja i objektit, hyjnë në pazarin e parave. Mjeku imazherist nuk pranon ta bëjë me 100 mijë lekë të vjetra e në fund bien dakord për 150 mijë lekë. Pacienti bën rezonancën brenda ditës, pasi me para zgjidh cdo situatë në “shëndetësinë e rilindur”.



Spitali i Korcës pa ashensor, zgjidhje për 3 vjecarin e intubuar.

Spitali Rajonal i Korcës e ka ashensorin jashtë funksionit. Të sëmurë, të moshuar e invalidë detyrohen të përdorin shkallët.Pas këmbënguljes së “Stop”, përgjegjësi teknik,Edmond Përmacka thotë, se brenda një jave ashensori do të rregullohet, për të qenë gati në 1 qershor.Apelit të Joana Abazajt, nënës së 3 vjecarit të sëmurë, që kishte nevojë për aparat oksigjeni, iu përgjigjën shumë qytetarë e kompani. Firma “Edshop” siguroi aparatin e oksigjenit, ndërsa qytetarët mbështetën financiarisht Joanën, për rastin e të birit.