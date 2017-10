STOP – EMISIONI 40 (SEZONI 3)

Publikuar | 20:15

Hitparade i absurdi shqiptar…?!

Një furgon kalon në mënyrë të rrezikshme mbi një urë druri.Një pemë ka ngecur në një pusetë, aq sa duket sikur ka mbirë aty.Një tabelë tregon rrugën “Pena e artë”, por në vendin e tabelës nuk duket as rrugë e ca më pak gjurmë pene…Një vajzë bën një selfi mbi një urë ekzotike, që është një fakt një improvizim vetëm me një dërrasë.Një qytetar ka gjetur një mënyrë origjinale për të transportuar tubat e shkarkimit, duke i futur në portobagazh, kështuqë është i detyruar të qarkullojmë me derën të hapur.Janë këto disa nga episodet që shfaqen dhe komentohen në emisionin e sotëm “Stop”, në rubrikën “Hitparade” i absurdit shqiptar…?!