Vasili në “Opinion”/Koalicion PS – PD? Le ta bëjnë që tani

I ftuar këtë të martë në emisionin “Opinion”, të Blendi Fevziut, kreu i Lëvizjes Socialiste për Integrim, Petrit Vasili tha se marrëveshja Rama-Basha nuk e ka zhgënjyer aspak LSI-në, përkundrazi, sipas tij është realizuar ajo që LSI priste prej kohësh. Vasili u shpreh se roli i partisë që ai drejton në këtë marrëveshje ishte kryesor, pasi ajo erdhi edhe falë insistimit të saj.

Ai tha gjithashtu se pas marrëveshjes ka shkëmbyer asnjëlloj opinioni me Kryeministrin Rama për vendimet e marra me Bashën, me arsyen se mjaftoi zgjidhja e krizës mes palëve.

“Unë nuk kam shkëmbyer asnjë lloj opinioni me z. Rama për këtë, kam qenë dakord me marrëveshjet, boll që kriza të zgjidhet. Ka pasur një vullnet publik, nuk është i ditës së fundit. Gatishmëria jonë për zgjidhjen e krizës ka qenë e plotë, cilado qoftë ajo që ne duhet të ofronim për këtë gjë, përsa na takonte si LSI. Secili duhet të bënte sakrificat e veta”.

I pyetur për një koalicion të mundshëm mes PS – PD, kreu i LSI u shpreh i gatshëm që të shkelet Kodi Zgjedhor, nëse ata kanë dëshirë të bëjnë koalicion.

“Unë jam gati që Kodi Zgjedhor me gjithë marrëveshje politike të shkelet dhe ti jepet mundësia që PD e PS ta bëjnë një koalicion, partitë e tjera le të mos ta bëjnë. Meqë e kanë me merak kaq të madh, le ta bëjnë. Vendin e LSI e përcaktojnë vetëm zgjedhësit shqiptarë. Objektivi i LSI është vetëm një, një objektiv publik, i prerë për të cilin e kam kthyer në bindje të jetës sime, që është që LSI do dalë patjetër forcë e parë në zgjedhje dhe pastaj se ç’ndodh me koalicionet është diçka tjetër. Nëse PD dhe PS e kanë me kaq merak të bëjnë koalicion, le ta bëjnë që tani”.

Sa i përket çështjes së presidentit, Vasili ka hedhur poshtë të gjitha hamendësimet se votimi i Ilir Metës si President i Republikës, ka qenë pjesë e një marrëveshje politike me Edi Ramën që në vitin 2013-të./tvklan.al

Intervista e Kryetarit të Lëvizjes Socialiste për Integrim, z. Petrit Vasili për emisionin “Opinion” të Blendi Fevziut në TV Klan

A jeni në këtë emision në momentin më të keq të LSI-së?

Më vjen keq t’ju zhgënjej por e konsideroj veten shumë me fat. Besoj se kam ardhur në momentin më të mirë të LSI-së për dy arsye të mëdha. Së pari është shumë e rëndësishme për vendin por edhe për LSI-në që Ilir Meta është Kryetar i Shtetit. Ishte një avantazh i papritur për ne por i mirëpritur në momentin që ndodhi. Dhe së dyti jam sigurisht me fat sepse një aksion politik, tepër i rëndësishëm, i nisur nga LSI për zgjidhjen e krizës, ku të gjithë e dinë që promotorja kryesore ishte pikërisht LSI-ja, e cila kërkoi që në krye të herës në mënyrë shumë të qartë që kriza duhej të zgjidhej, opozita duhej të bëjë gjithçka që të merrte pjesë në zgjedhje dhe LSI vinte në dispozicion të gjitha mandatet e saja për ta zgjidhur këtë krizë.

Kriza u zgjidh pas këtij insistimi të LSI-së, pas një humbje kohe të pajustifikuar e cila krijoi një dëm të madh për vendin, në imazh dhe në ekonomi. Por e rëndësishme është që u zgjidh. U krijua një qeveri, siç e patë ju, që Ilir Meta e përcaktoi në propozimin e tij si një qeveri besimi. Është një qeveri besimi e mirëfilltë, që i krijon besim opozitës që të futet në zgjedhje. Kjo ndodhi. Pra gjithçka që insistuam që nga fillimi deri në fund ndodhi me preçizion të plotë. Tani do shkojmë në zgjedhje të paqta. Pra kemi arritur një aksion madhor për të zgjidhur një krizë, zgjidhjes së cilës i bëmë shërbim deri në natën e fundit dhe për këtë jemi shumë të lumtur.

Por ju u shkarkuat nga pozicioni i Ministrit të Drejtësisë pa u njoftuar aspak.

Kjo ka qenë gjëja më e parëndësishme. I kemi vënë në dispozicion mandatet tona në funksion të zgjidhjes së krizës që në fillim. Vetëm papërgjegjshmëria e këtyre dy partive, PD dhe PS, zgjati zgjidhjen e krizës dhe krijoi këtë dëm të madh për vendin.

A ishte anormalitet që Rama u ul në tryezë më Bashën pa ju dhe i dha 3 drejtorë të përgjithshëm pa ju pyetur fare?

Kjo nuk ka asnjë lloj rëndësie. E rëndësishme për mua është se për herë të parë që u provua se fuqia e faktorit të brendshëm shqiptar ishte shumë e madhe pasi e gjithë këmbëngulja parimore e LSI-së, e mbështetur edhe nga parti të tjera, mbështetur edhe nga faktori ndërkombëtar i cili kishte edhe dyshimet e veta, prevaloi dhe kjo linjë e qartë e LSI-së në fund të fundit ishte ajo që fitoi dhe së bashku më të fituan dhe shqiptarët.

Sot që flasim, jeni ju në një koalicion me PS-në?

Ne jemi në një koalicion qeverisës. Ne tashmë ndodhemi në kushtet e një qeverie besimi, garantuese për zgjedhjet.

A ishte zhgënjyese për ju mënyra se si u bë marrëveshja me PD-në duke iu lënë juve jashtë?

Asnjë lloj zhgënjimi nuk kishte sepse ata ishin përgjegjësit kryesorë dhe në fund fare duhet edhe ta zgjidhnin krizën. Ata që e mbajnë zvarrë për një kohë të gjatë vendin dhe në një mënyrë krejtësisht të pamotivuar, qoftë nga ana parimore apo qoftë nga ana politike, ishin të detyruar t’i jepnin zgjidhje. Të dy palët bënë që në një kohë shumë të gjatë vendi të vuante këtë krizë.

A ishte LSI ajo që stimulojë opozitën dhe çadrën e saj?

Këto janë të gjitha budallallëqe mediatike pasi PD ishte e motivuar që të krijonte një situatë për të karikuar vetveten apo për arsye që i di ajo dhe zgjodhi këtë formë proteste me çadër që ishte një përsëritje e modelit çadër në bulevard. Pra nuk ishte hera e parë. Kjo është çështje çadrash. LSI nuk është e këtij dimensioni, nuk ngre çadra dhe nuk i zgjidh problemet me çadra.

Rama ka thënë që i pritëm për muaj të tëra për koalicion dhe LSI-a nuk donte dhe në fund LSI u lut për koalicion por tani nuk ka më.

Në të gjithë historinë e bashkëpunimit tonë me Partinë Socialiste ka rezultuar e kundërta. Edhe më parë kemi qenë ne ata që kemi qenë të gatshëm, për shkak edhe të përkatësisë sonë të majtë politike por edhe në raport me socialistët, për të bërë aleancë me PS-në. Edhe në 2009-n ka qenë PS ajo që nuk kishte gatishmërinë për të bërë koalicion. Edhe në kohët e sotme ne kemi afirmuar gatishmërinë tonë për të konfirmuar aleancën. Ju e keni deklaratën e Kryesisë së PS-së. Duhet të përfundonim Kodin Zgjedhor, do të bënim një verifikim të kësaj marrëveshjeje, arritjeve dhe atyre që kishin çaluar dhe të ripërtërinim një marrëveshje të re që të ishte edhe reflektuese për gjithçka që nuk kishte shkuar mirë. Dhe do të vendosnim së bashku për rindërtimin e aleancës. Kjo nuk ndodhi. Kodi Zgjedhor nuk u bë. Në mbrëmë kemi bërë disa riparime të këtij kodi. Nuk u ulëm asnjëherë të flisnim dhe të analizonim se si kishte shkuar bashkëqeverisja dhe u mor një vendim, siç e dini, për të hyrë secili në zgjedhje, në mënyrë të pavarur. Ky është një vendim shumë i mirë për mua. Unë jam shumë i lumtur për një vendim të tillë.

Ju tani jeni i lumtur z. Vasili, por thuhet që keni qenë ju që i jeni lutur Partisë Socialiste që t’ju merrte në koalicion…

Asnjëherë. Ne kemi kërkuar vetëm këtë gjë: Kemi afirmuar publikisht gatishmërinë për të vazhduar aleancën me PS-në në momentin kur deklaruam që duhet të mbajmë një qëndrim tjetër për tu futur opozita në zgjedhje. Ky ishte vullneti dhe këtij vullneti duhet ti pasonin dy elemente të rëndësishëm, thelbësorë, të cilat krijojnë stabilitet politik që është përfundimi i Kodit Zgjedhor, të dimë me ç’rregulla loje futemi në farë dhe së dyti, një verifikim, një analizim i plotë i situatës të mbylljes së mandatit 4-vjeçar, sepse bëmë një marrëveshje 4-vjeçare, dhe jo një marrëveshje 2-vjeçare e gjysmë. Të gjithë këto nuk ndodhën, përkundrazi. Perceptoi një krizë, e cila e mbajti Shqipërinë pa një Kod Zgjedhor dhe reformuar, të përmirësuar siç kërkonte OSBE/ODIHR-i dhe njëkohësisht mu mor vendimi përkatës për të mos pasur koalicione dhe secila parti të hyjë më vete, që është një vendim shumë i mirë.

Është një vendim shumë i mirë, por është nj vendim që ju godet maksimalisht z. Vasili, sepse deri më tani fusnit deputet me 1/3-n ose gjysmën e votave që duhet ti fusni në draftin e ri…

Kam parë dhe mjaft kolegë tuaj, që kanë një problem shumë të madhe në matematikën zgjedhore, unë nuk bie dot në këtë nivel. LSI nuk ka fituar asnjë mandat për shkak se ka qenë në koalicion. Ka marrë më pak mandate se ç’i takonin dhe ka kontribuar për minimumin dy mandate plus për Partinë Socialiste. Pra, nga koalicioni nuk ka pasur asnjë përfitim. Ka marrë 180 mijë vota në zgjedhjet e vitit 2013 dhe ka marrë 16 mandate. Kjo është një matematikë e hekurt. Në rast se do të konkurronim në vitin 2013 secila parti më vete, do të kishim marrë minimalisht 18 mandate.

Ndërkohë që, LSI ka qenë dy mandate rresht në qeverisje, një mandat me PD-në dhe një me PS-në. A dyshoni, a keni frikë që në mandatin e ardhshëm nuk do të jeni në koalicion me asnjë parti fituese, sepse duket sikur midis PS dhe PD do të ketë një marrëveshje për qeverisje të përbashkët?

Unë jam gati që Kodi Zgjedhor me gjithë marrëveshje politike të shkelet dhe ti jepet mundësia që PD e PS ta bëjnë një koalicion, partitë e tjera le të mos ta bëjnë. Meqë e kanë me merak kaq të madh, le ta bëjnë. Vendin e LSI e përcaktojnë vetëm zgjedhësit shqiptarë. Objektivi i LSI është vetëm një, një objektiv publik, i prerë për të cilin e kam kthyer në bindje të jetës sime, që është që LSI do dalë patjetër forcë e parë në zgjedhje dhe pastaj se ç’ndodh me koalicionet është diçka tjetër. Nëse PD dhe PS e kanë me kaq merak të bëjnë koalicion, le ta bëjnë që tani.

Sipas jush, marrëveshja Rama-Basha tentohet të jetë më e gjerë se ajo që është shfaqur me shkrim?

E kam lexuar marrëveshjen në fjalë të shkruar të zezë në të bardhë e cila është një marrëveshje, e cila me sa thotë, garanton zgjedhje të lira e të ndershme dhe vë disa gardianë, të quajtur kështu nga PD për të kënaqur pasiguritë e saj, që këto zgjedhje do të jenë të rregullta dhe të ndershme. Këtë kam lexuar unë në këtë marrëveshje.

Përse nuk u përfshitë edhe ju në këtë marrëveshje, z. Vasili?

Është fare e qartë. Ne ishim dy kahe të kundërta. Ne ishim në kahun e zgjidhjes së krizës, këto dy partitë e tjera ishin për precipitimin e situatës. Ne mbështetëm zgjedhje që përfshinin t gjitha forcat politike dhe ky ishte një qëndrim parimor që nuk ka të bëjë me mbështetje, ka të bëjë me rregullshmërinë e sistemit. Një sistem i deformuar, një sistem që të çon në asgjëkund. Ne kemi thënë që ky duhet të jetë një sistem që duhet të vijë në shina dhe që të bëhet kjo gjë, duhet të marrë pjesë edhe Partia Demokratike patjetër. Por kjo nuk kishte të bënte me Partinë Demokratike por kishte të bënte me një sistem normal demokratik.

Vasili, përse kryeministri dhe kryetari i PS-së mori mandatet e marrëveshjes PS-LSI dhe pa pyetur fare, i bëri pjesë të një pakti tjetër?

Është gjëja më e parëndësishme. Ne e kemi çliruar këtë çështje që në fillim dhe kemi thënë: Mandatet tona të përfaqësimit, cilitdo qofshin, që shërbejnë për zgjidhjen e krizës dhe shpëtimin e vendit nga kaosi dhe nga një qorrsokak me pasoja të paparashikuara, ia vlen ta bëjmë këtë sakrificë dhe i kemi vënë në dispozicion.

A e keni pyetur z. Rama dhe çfarë ju ka thënë për këto mandate tuaja që ishin pjesë e marrëveshjes?

Unë nuk kam shkëmbyer asnjë lloj opinioni me z. Rama për këtë, kam qenë dakord me marrëveshjet, boll që kriza të zgjidhet. Ka pasur një vullnet publik, nuk është i ditës së fundit. Gatishmëria jonë për zgjidhjen e krizës ka qenë e plotë, cilado qoftë ajo që ne duhet të ofronim për këtë gjë, përsa na takonte si LSI. Secili duhet të bënte sakrificat e veta.

Vasili, po aktualisht si janë raportet tuaja me z. Rama?

Raporte korrekte. Raporte të partive politike që marrin pjesë në qeverisjen e vendit.

Cilat janë raportet tuaja me Partinë Demokratike dhe me z. Basha?

Asnjë lloj raporti.

A keni qenë ju të rakorduar me z. Basha, me z. Idrizi dhe partitë e tjera në tryezën e 17 majit?

Absolutisht. Ka pasur një qëndrim sinkron, të kahershëm sepse ka qenë publik. Edhe qëndrimi i partisë së z. Idrizi ka qenë në këtë linjë politike por edhe i disa partive të tjera parlamentare, të cilat kanë qenë të gatshme që të hynin në zgjedhje. Por ishte problem i madh hezitimi, vonesat dhe pasiguritë e lidershipit të Partisë Demokratike për të marrë një vendim.

A keni punuar ju pas shpine z. Rama për ta dobësuar atë, për ta vënën vështirësi politikisht?

Ne kemi bërë gjithçka për të shpëtuar Ramën nga kaosi ku do të hynte vendi e ku do të ishte përgjegjësi kryesor nëse do të bënim zgjedhje pa opozitën.

A jeni ju të LSI-së të humburit më të mëdhenj të marrëveshjes Rama-Basha?

Për fat të keq të gjithëve, jemi të fituarit e mëdhenj, pasi futemi në një garë krejtësisht të barabartë dhe e cila vetëm na favorizon.

Vasili ju jeni një parti e cila është rritur kryesisht në qeverisje, nga 2009 në 2013 dhe nga 2013 në 2015…

Nuk është një fakt i vërtet ky. Po ju them vetëm një shifër nëse doni ta merrni në konsideratë dhe në qoftë se do ta citonit një herë të vetme sepse vazhdimisht citohet me një këmbëngulje të madhe po e njëjta gjë.

120 mijë vota ne i kemi marrë në zgjedhjet e vitit 2011 dhe po 124 mijë vota kemi marrë që në zgjedhjet e vitit 2005. Në 2005 kemi qenë në opozitë. Dhe po të njëjtin rezultat me 122 mijë vota kemi ripërsëritur edhe në vitin 2007 ku kemi qenë përsëri në opozitë. Pra të qenurit në mazhorancë apo në opozitë nuk ka qenë i lidhur fare. Ka qenë progres i pandalshëm i LSI-së si parti shumë e qartë në qëndrimet e saj politike që nuk ka pasur lidhje fare me qeverisjes.

A keni frikë që në datën 26 qershorit, do të mbeteni pari në opozitë?

Nuk më shqetëson absolutisht. Është thënë kaq shumë herë sa nuk është më argument sepse shifrat janë kokëforte. Unë kam një gjë të qartë dhe një bindje, që LSI do të jetë forcë e parë. Pastaj çdo vendosë për të tjerët, zgjedhësi shqiptar është atributi i tij. Nuk është as i imi dhe as i juaji.

Duket se dy të tjerët e kanë vendosur që ju të jeni në opozitë z. Vasili pasi me aq sa supozohet kanë një marrëveshje që mund t’ju lënë juve jashtë?

Ju keni një informacion që ka një koalicion PS-PD?

Kam një analizë që të çon në këtë drejtim. Shqetësimi do të jetë i juaji dhe jo i imi…

Nuk kam asnjë shqetësim por vetëm një, përse nuk e realizojnë. Ne jemi në garë me to.

Si jeni në garë me to? Jeni në garë dhe në bashkëqeverisje njëkohësisht?

Secila parti konkurron për të fituar sepse secila është e pavarur, nuk kemi as koalicionin. Secila parti është në vete.

A do të ishte zgjedhje për vendin një koalicion i gjerë dhe nëse ky koalicion midis PS dhe PD institucionalizohet a do të kërkoni edhe ju të ishit pjesë e tij?

Nuk kam fare asnjë lloj sensibiliteti për asnjë lloj koalicioni. Kam vetëm një sensibilitet shumë të qartë që të udhëheq LSI-në drejt atij objektivi të patjetërsueshëm që të dalë ajo forcë e parë. Jemi të lumtur, jo vetëm për rritjen e jashtëzakonshme të LSI-së që është një rritje eksponenciale, por njëkohësisht edhe mundësia që na u dhurua.

Pra, ishte një dhuratë kjo që të konkurrojmë secila parti më vete, një gjë që e kishim dashur ngaherë, por që nuk kishte ndodhur për shkak të Kodit të mallkuar të 2008. Por të gjitha këto rrethana favorizuese erdhën dhe ky është një moment fatlum për LSI.

Çdo të thotë moment fatlum?

Një moment i mrekullueshëm për LSI. Nuk kam se si ta them më qartë. Pra ka frymën, ka rritjen e jashtëzakonshme dhe ka një Kod…

Ku do të synoni kryesisht votat, majtas apo djathtas?

Tek elektorati shqiptar. Të gjithë ata që duan një parti që mban qëndrime të qarta, një parti që sakrifikon nga vetja për vendin, një parti e cila mban në krye të punëve të saj ka t’u kthejmë përgjigje çështjeve të rinisë. Pasi unë kur kam hapur programin elektoral të partisë kam prezantuar çështje të parë krijimin e 100 mijë vende pune vetëm për të rinjtë që është një nga risitë më të jashtëzakonshme të politikës shqiptare të pashqiptuar ndonjëherë në këto 25 vjet. Dhe meqë është folur shumë për Republikën e re që ka nevojë Shqipëria, e kemi ofruar edhe Republikën e Re: lista për kandidatëve për deputetë të LSI-së për Tiranën e kryesuar nga Ministrja e Integrimit, Klajda Gjosha, Kejdi Mehmetaj deputetja më e re e Parlamentit, Floida Kërpaçi kryetarja e LRI-së është mesazhi, mënyra, instrumenti për politikën e re të vërtetë. Njerëzit e rinj mendjet e reja bëjnë politikën e re.

Mendjet e reja apo njerëz që instrumentalizohen kollaj? Sepse mendjet e reja janë njerëz që i thonë edhe “jo” kryetarit kur duhet…

Këto qëndrojnë për partitë e tjera, ndërsa të gjitha këto personazhe që unë përmenda dhe që janë vërtetë një Republikë e re, janë të gjithë njerëz që kanë bërë vite të tëra në politikë dhe mbi të gjitha kanë edhe integritet intelektual të jashtëzakonshëm, pasi janë shkolluar në mënyrë dinjitoze besoj shumë më mirë nga shumë e shumë të tjerë, të cilët do t’ua kishin zili edhe për integritetin politik dhe për atë intelektual.

A e dobëson largimi i Ilir Metës LSI-në? Fakti që Ilir Meta zgjodhi të ishte President, sistemoi veten e tij dhe ta lërë partinë që ka themeluar….

LSI-ja mori edhe në këtë drejtim edhe një favor tjetër plus që të ketë pikërisht kryetarin edhe në kryet shtetit shqiptar. Kështu që është edhe ky një plus tjetër, që nuk e kishim llogaritur ta kishim. Ky ishte një plus, një avantazh tjetër që na erdhi për shkak të rrethanave politike.

A do të marrë pjesë Ilir Meta në fushatë?

Meta nuk merr pjesë në fushatë, fushatën e udhëheq unë. Fushata ka filluar dhe ju e keni parë që z. Meta nuk është përfshirë në fushatë, ka promovuar vetëm nisma që kanë lidhje në mënyrë të veçantë me përfshirjen e të rinjve në politikë, pasi është një mesazh madhor që ai jep në mënyrë që të rinjtë të jenë gjithnjë e më shumë pjesë e politikës, pasi vetëm ata mund ta shëndoshin dhe të ndërtojnë shumë të aspiruarën Republikën e Re që ne duam jashtë republikë së intrigave apo meskiniteteve të bunkerëve. Kështu që besoj se në këtë drejtim ai do të vazhdojë ta kryejë këtë detyrë.

A është Ilir Meta anëtar i Lëvizjes Socialiste për Integrim?

Deri më 23 korrik vazhdon të jetë anëtar i LSI-së. Pas datës 23 korrik nuk o të jetë anëtar i LSI-së.

E dëmtoi apo e fuqizoi LSI-në largimi i Metës në drejtim të postit të Presidentit?

Qe një plus politik shumë i favorshëm, i papritur dhe ne jemi të lumtur për këtë vendim.

Si përkthehet kjo lëvizje në vota z. Vasili?

Këtë do ta shikoni më 26 qershor.

Me çfarë kredoje do të shkoni t’i kërkoni votat ju shqiptarëve z. Vasili? Keni qeverisur katër vjet me PD-në, u bashkuat më pas me PS-në në jë bashkëqeverisje që nuk ka shumë për t’u mburrur. A keni ju të drejtë dhe çfarë do u kërkoni qytetarëve shqiptarë?

Kredoja jonë është fare e qartë. Kemi edhe një program shumë të qartë, i cili ka vënë në krye të tij dy elementë thelbësorë, ka vënë një prioritet madhor të rinjtë dhe ka përgjigjet më të qarta që nuk janë dhënë kurrë më parë në politikën shqiptare, pra të targetuara, të vendosura, të orientuara në mënyrë prioritare te rinia, thashë 100.000 vende punë për të rinjtë dhe përgjysmim brenda 4 vjetëve të papunësisë së të rinjve besoj është një përgjigje nga më të fortat

Puna e premtimeve elektorale është bërë qesharake. Nuk mbaj mend ndonjë premtim të mbajtur në këto 27 vjet….

Nuk është problemi im Blendi që ti mban mend vetëm premtimet e partive të vjetra. S’mund ta marr unë dot këtë përgjegjësi.

Ju u bëtë parti e re? Tetë vjet në qeverisje, katër vjet me Partinë Demokratike, katër vjet me Partinë Socialiste.

Në qoftë se 27-a dhe 8-a ju duken numër i barabartë, mua nuk më duken.

Si ka qenë qeverisja e vendit në këto katër vjet?

Më pyete me ç’kredo. Me kredon e këtij programi politik me të cilin ne po qasemi e me të cilin ne po kërkojmë pikërisht të arrijmë rezultatin që ne kemi objektiv.

Si ka qenë qeverisja e vendit në këto katër vjet?

Kjo është një pyetje që, për këtë, për qeverisjen e vendit ju mund të merrni ish-kolegun tuaj gazetar Edi Ramën dhe ta pyesni gjerë e gjatë.

Keni 30 apo 40% të qeverisjes së vendit? Cila është përgjegjësia që ju keni personalisht për qeverisjen e vendit?

Në të gjitha ato drejtime në sytë tuaj kanë qenë të gjitha ato sektorë që janë drejtuar dhe besoj nuk ka pasur as kritika për ta, nuk ka pasur as opinioni publik rezerva për ata.

Ka pasur vazhdimisht ide që administrata ka qenë dhe PS ju ka quajtur, madje jo gjithmonë pjesën publike, si pjesa më e kalbur e qeverisjes, si një pjesë që përfshihej në vjedhje, në marrje ryshfetesh, në korrupsion dhe në mitmarrje në përgjithësi?

Opinioni publik ka qenë shumë i qartë në çdo moment për këtë çështje se dhe po të mos flisnit ju, ka folur opozita. Por nuk ka folur opozita, opozita ka folur për shumë gjëra, ka folur për kanabis, ka folur për koncesione etj. Këto ty nuk t’u kujtuan. Por këto nuk kanë pasur lidhje me LSI-në.

Sepse edhe opozita ka qene kritike me LSI-në në vitet e para, por befas e holloi zërin kur bëhej fjalë për të kritikuar LSI-në, madje pati edhe një ide që ju bashkëpunonit me opozitën…

Do shtrëngohemi të flasim seriozisht. Seriozisht vura në tavolinë disa çështje të mëdha. Jo se ju me kundërshtoni mua, se nuk e keni për detyrë për këtë gjë.

Për kanabisin? Unë e kam bërë gati çdo javë në studio këtë çështje.

Atëherë ka edhe një gjë, kjo ka emër ka edhe përgjegjësi si punë, kanabisi, e cila nuk ka qenë pjesë e LSI-së në asnjë rast.

Përkundrazi, ka qenë më e denoncuara. Por në gjykimin tuaj, meqenëse keni pasur një koalicion të përbashkët, si e gjykoni këtë koalicion, të suksesshëm apo jo?

Koalicioni, dua të jem objektiv në atë që them, ka pasur disa momente që kanë qenë të rëndësishme. Unë i shenjoj koalicionet kryesisht me ato që konsiderohen reforma të rëndësishme, ku reforma territoriale dhe reforma në drejtësi besoj ishin dy arritje të rëndësishme të këtij koalicioni.

Reforma administrative-territoriale duket se ishte më shumë një reformë elektorale. U nda vendi në funksion të zgjedhjeve…

Këto janë komente të cilat janë të karakterit edhe politike edhe elektorale, që mund të bëj kushdo që nuk arrin dot të fitoj zgjedhjet. Reforma rigrupoi njësitë administrative dhe territorin në një mënyrë të re, më racionale, më eficente. Kjo është evidente.

Si ka qenë raporti juaj me Ramën gjatë këtyre katër viteve të qeverisjes?

Raporti ka qenë një raport bashkëpunimi politik, që ka qenë në sytë tuaj ku LSI ka qenë tepër korrekte në të gjitha momentet në të cilat duhej shprehur vullnet i përbashkët dhe pa asnjë devijim siç është në traditën tashmë të konsoliduar të sjelljes së saj politike në respektimin e marrëveshjeve dhe të fjalës së dhënë.

Ka patur disa deklarata nga Ministrat e LSI-së si z. Manjani, z. Koka edhe ju personalisht që kanë qenë mjaft denoncues. Për çështjen e hashashit, për çështjen e kriminalitetin, për çështje që janë lidhur edhe me koncesioni etj. Z. Vasili si rrinit ju ne një qeveri të cilën ju e quani problematik?

Atje ku kemi dalluar një fenomen negativ, e kemi kritikuar dhe kemi bërë mirë dhe ky ka qenë një qëndrim edhe konstruktiv edhe me qëllimin që të kishte reflektim që qeverisja të përmirësohej në këto fusha ku ajo çalonte.

Dhe qeverisja nuk përmirësoi dhe ju vazhdonit të rrinit aty?

Unë besoj se ndodhën ndryshime në qeveri, të cilat ju i keni parë dhe të cilat sigurisht do të krijonin premisa për të ndryshuar. Por sigurisht, sa më shumë që zgjatej mosreflektimi, aq më shumë shtohej përgjegjësia e sektorëve përkatës të qeverisë për këtë çështje.

Çështjen e kanabisit ia keni evidentuar drejtpërdrejtë Ramës?

Po, ia kemi evidentuar dhe përgjigja e tij ka qenë që raportet ndërkombëtare thonë këtë dhe këtë dhe këtë, atë që keni parë. Ndërkohë pastaj, reflektimi i fortë për këtë gjë ishte kur DASH-i dhe Europol sollën raporte të cilat ishin vërtet problematike, ju patë që pati edhe reflektim.

A ishte lufta që bëtë për kanabisit ishte edhe një luste që bënë kundër Ministrit Tahiri që ishte si target i z. Meta dhe i LSI-së?

As ka qenë kurrë target i z. Meta dhe i LSI-së Ministri Tahiri. Absolutisht. Në asnjë rast. Për ne ka pasur një çështje madhore. Duhet të luftohej kanabisi patjetër, pasi kriminalizimi i shoqërisë shqiptare dhe imazhi i Shqipërisë përkeqësohej vazhdimisht për shkak të kësaj problematike, e cila filloi të merrte përmasa dhe dimensione tepër të rrezikshme

Raporti juaj informal me Ramën si ishte?

Një raport korrekt i bashkëpunimit politik.

Për këto çështje që ishin thelbësore a keni folur ju personalisht përtej deklaratave të LSI-së?

Në tavolinat e ngushta të koalicionit ne i kemi ngritur këto probleme.

Ndërkohë LSI pritet të shkojë e vetme në zgjedhje si të gjitha partitë e tjera. Do të preferonit mbas zgjedhjeve të bëhet një koalicion me PS, me PD apo çfarë, me cilën forcë politike?

Preferenca kryesore është që të përfundojnë zgjedhjet duke dalë forcë e parë politike. Pastaj nuk kam asnjë objektiv tjetër përveç këtij deri në datën 25 qershor dhe nuk kamë asnjë…

Votat që do të keni në dispozicion do t’i bashkoni me PS apo me PD pasi që të dilni forcë e parë e keni të pamundur?

Rritja, në qoftë se do të shikosh ritmin e rritjes së LSI-së, në qoftë se do të donit një herë të vetme ta analizoni objektivisht dhe po të shikoni rritja e LSI-së është një rritje e karakterit eksponencial. Pra një rritje e cila ka qenë e vazhdueshme nga 30 në 40 për qind. Është një rritje tërësisht dhe matematikisht me garanci të plota për këtë objektiv që unë po them. Nuk është një objektiv pasionant, por është një objektiv i ftohtë të cilën e prodhon e gjithë ecuria e LSI-së dhe e gjithë trendi i rritjes së saj. Në rast se do të doni të jeni objektiv. Në rast se nuk doni të jeni objektiv, edhe kur të jetë LSI forcë e parë do të thoni nuk doli në mënyrë të merituar. Se të gjithë e mundësuan por fakti është ky.

Vasili, ju me cilën nga forcat politike do të preferoni të bëni marrëveshje?

Preferenca ime është që në radhë të dalim forcë e parë politike.

Midis këtyre dy forcave kë do zgjidhnit, do ta rikonfirmonit një koalicion me Ramën nis do t’ju ftonte?

Do të ftonte forca e dytë politike forcën e parë?

Në qoftë se Rama do të fitonte zgjedhjen dhe do t’ju ftonte në koalicion, do të pranonit?

Në qoftë se Rama do të fitonte zgjedhjet duhet të pyesësh Ramën.

Meta ka thënë që në qoftë se PS-ja ose PD-ja bëjnë 71 vota, LSI-ja është në opozitë. Në qoftë se PS-ja vetëm apo në koalicion me PD-në, në qoftë se PD-ja vetëm apo në koalicion me PS-në i bëjnë 71 vota, LSI-ja do t’i bashkëngjitet këtij koalicioni apo do të qëndroni në opozitë?

Po t’i bëjnë 71 vota le të qeverisin vendin.

Ju do të qëndroni në opozitë?

Patjetër, ata do të qeverisin vendin, ne do të rrimë në opozitë. Patjetër.

Është e përgatitur LSI-ja për të bërë opozitë? Duket si një parti e prerë për të qenë në qeveri dhe jo në opozitë.

Një pyetje: Vërtetë keni problem? Tani po i referohem doktorit që përdor mjekësinë nganjëherë, po e përdor edhe unë se zanat e kam. Problemi juaj, jo i yti, s’e kam me ju. Ne nga opozita vijmë.

Si nga opozita?

Ne në opozitë kemi qenë 2005-2009. Katër vjet.

Katër vjet, por keni tetë vjet pushtet dhe keni ndërtuar një strukturë elektorale të mbështetur në idenë që LSI-ja do të jetë gjithnjë në pushtet.

Erdhëm në pushtet nga opozita, apo erdhëm në pushtet nga mazhoranca?

Erdhët nga opozita.

Bravo, qëndrojmë kaq. Përderisa kemi ardhur nga opozita, pra e njohim opozitën dhe në kushtet nga më të pabarabartat. Kemi qenë një Kod Zgjedhor, që nëse do më thuash që s’ka qenë diskriminues për LSI-në, atëherë objektiviteti gazetaresk mbaron këtu. Më fal, a ka qenë ky Kod minus për LSI-në?

Patjetër që ka qenë.

Kaq.

Në 2008 u bë një Kod, i cili synonte të largonte partitë përtej dy partive të mëdha. T’i largonte nga influenca në qeverisje. Nuk u rezultoi e tillë sepse LSI në 2009 me 4 mandatet e saj dhe më pas në 2013 ishte jetike për të ndërtuar koalicion.

I bënë hesapet pa hanxhinë.

Në fakt tentativa Rama-Basha e 18 majit, në gjykimin tuaj, ishte një tentativë për të goditur LSI-në, apo partitë e tjera?

Në radhë të parë ishte një zgjidhje, e cila ishte e detyruar, sepse përgjegjësia që po binte mbi këto dy parti ishte kaq e rëndë pasi po çonin vendin në qorrsokak apo në kaos. Dhe detyrimisht duhet të jepnin një zgjidhje për një krizë të cilën e përkeqësuan, e kërkuan dhe e zgjatë vetë.

Por ndërkohë përse kërkuan që koalicionet të mos rihapeshin më dhe që ju të mos kishit mundësinë të rishihnit koalicionet?

Ishte punë e tyre, ne nuk kemi pasur asnjë merak për këtë punë dhe s’kemi asnjë merak as sot e kësaj dite. Koalicionet kanë qenë një zgjedhje e detyruar e vendosur nga Kodi, jo një dëshirë e LSI-së në asnjë rast. Madje, ju nuk mund të mohoni që në 2008-n ne e kemi goditur këtë Kod.

Padyshim. Keni bërë një grevë urie të gjatë kundër këtij Kodi.

Jeni shumë korrekt, s’desha ta citoja, por e cituat ju. Pra do të thotë për ne ky ka qenë një Kod i papranueshëm. Pra erdhëm në këtë standard që do kandidoj secila forcë politike më vete, dhe ne jemi shumë të lumtur për këtë gjë.

Vasili, në çfarë forme dhe në çfarë mënyre një parti e cila është në koalicion me një parti tjetër më madhe, më të madhe për momentin siç thoni ju, pasi bëhet një marrëveshje, ju as nuk sqaroheni se çfarë ka ndodhur?

Nuk më duhet sqarimi sepse kemi qenë shumë të qartë. Juve qartësinë nuk e absorboni dot. Përpara se të uleshin këta dy zotërinj, thamë vëmë në dispozicion mandatet tona. I keni atje, i keni publikisht të vëna në dispozicion. Cilindo nga këta që hyn në punë për zgjedhjen e krizës sa i takon LSI, mund ta përdorni, vetëm vendin mos e fusni në kaos.

Pse ju të mos ia jepnit Ramën gjithë gjërat tuaja, merri dhe bëj ç’të duash me mandatet tona…

Jo Ramës, ju nuk dilni dot nga logjika e personalizimit. Ne ia vumë në dispozicion zgjidhjes për vendin, jo Ramës. Rama ishte një përgjegjës kryesor, dhe një nga njerëzit që duhet të zgjidhte krizën sepse vetë e zgjatën. Sepse njëri thoshte do i bëj zgjedhjet edhe pa opozitën dhe do e çoj kutinë në çadër, ndërsa tjetri ka thënë o do iki ai nga qeveria e vendit dhe do bëhet qeveria teknike, o ne nuk hyjmë në zgjedhje. Këto kanë qenë ekstremet. Dhe ne, duke e parë që këto ekstreme dhe kjo papërgjegjshmëri shumë e rrezikshme po e çonte vendin drejt një kaosi.

Nuk lindën në një ditë ngjarjet e 1997-s, lindën në 1996 dhe duke qenë shumë më të qartë, shumë më parimor për vendin thamë që mblidhni mendjen se kjo krizë duhet zgjidhur dhe ne për të vënë në dispozicion këtë që i thamë ja ku i keni mandatet tona, që nga Kryetari i Parlamentit që në atë kohë ishte Ilir Meta dhe të gjithë mandatet e tjera që duheshin. Dhe e rikonfirmuar që vënë në dispozicion edhe mandatin e Presidentit të sapozgjedhur.

Mbasditet e 17 majit u organizua një tryezë, që u ftuan nga Partia Agrare dhe Partia Republikane, ishit ju iniciator i kësaj tryeze?

Jo, iniciator kanë qenë z. Duka dhe z. Mediu.

Qarkullon informacioni që keni qenë ju iniciatorët për të ndërmarrë këtë nisëm?

Unë ja u vënë në dispozicion edhe e-mail-in. Unë kur jam njoftuar kam qenë në udhëtim në zonën time elektorale dhe më erdhi e-mail i ftesës dhe shërbimet e Kuvendit më njoftuan se ishte negociuar se ku do të zhvillohej takimi. Më njoftuan edhe për e-mail e z. Mediuat dhe z. Duka dhe kërkesat e tyre që kishin pasur për të zhvilluar në sallën e seancave plenare.

A ju kërkoj Edi Rama ju dhe Ilir Metës që mos merrnit pjesë në këtë tryezë?

Jo, Edi Rama nuk më ka kërkuar. Faktorë të tjerë të PS-së më kanë kërkuar që të mos marrë pjesë në tavolinë.

Me çfarë argumentimi?

Po se do të merrte kurajo të jashtëzakonshme opozita në qëndrimin e saj dhe kjo do të ishte shumë e rrezikshme.

Dhe ju e refuzuat këtë kërkesë të PS?

Po, e kam refuzuar.

Edi Rama nuk e kishte konfirmuar pjesëmarrjen në tryezë. Përse mbërriti në tryezë? U detyrua nga prania juaj dhe PDIU?

Nuk e di.

Çfarë ju thatë ju atyre që nuk duhet të shkoni nga PS?

Problemi është shumë i qartë dhe i prerë. E kam thënë këtë se sa kohë jo vetëm që jam në krye të LSI, por çdo ditë që jam në politikë nuk refuzojë asnjë tryezë politikë , e cila ka një synim që do të japi një kontribut për zgjedhjen e krizës. E arrinte apo nuk e arrinte këtë nuk e paragjykoj.

Këta persona z. Vasili ju telefonuan për një opinion personal apo ju telefonuan zyrtarisht si linjë politike e PS?

Jo, më telefonuan në planin personal. Nuk ishte një kërkesë zyrtare e PS. Ishte një kërkesë insistuese, sugjeruese për mos të marrë pjesë.

A është e vërtetë që në qoftë se z. Rama do të refuzonte të gjente një marrëveshje, mbas propozimit amerikan, të cilit i kishte thënë “Po” nga opozita, ju dhe partitë të tjera do të deklaroni që nuk do të merrni pjesë në zgjedhje. Do të tërhiqeshit nga zgjedhjet?

Ne kemi konfirmuar që u regjistruam në zgjedhje.

Megjithëse kishit deklaruar që nuk ka zgjedhje pa opozitën?

Pikërisht, për një arsye shumë të thjesht sepse ne ishim të bindjes që zgjedhjet duhet të bëhen me opozitën. Sigurisht në atë moment kur jemi regjistruar ne ishim të bindur se në setin e kërkesave të opozitës, kishte kërkesa jo realiste, siç ishte votimi elektronik. I pamundur për tu kryer, në kohë. Pikërisht për të bërë dhe një presion të mirë të fjalës dhe ndaj opozitës, ishim koherent që ata duhet të merrnin pjesë në zgjedhje, por njëkohësisht ne duhet të regjistroheshim për t’i dhënë që të kuptohej se bojkoti është tërësisht një aksident i rëndë politik dhe demokratik. Dhe ata duhet të shikonin të gjitha mundësitë për të negociuar dhe për t’ju afruar një kompromisi dhe për të lëshuar diçka nga vetja me qëllimin për të hyrë në zgjedhje. Ky ka qenë qëndrimi që kemi patur për këtë çështje.

Me këtë qëndrim mendoni që u dobësua apo fuqizua LSI?

Kur një forcë politike është parimore që në krye të herës dhe të gjitha ngjarjet dhe zhvillimet i japin të drejtë pikë për pikë asaj dhe ndodh ajo që LSI tha dhe insistoi, ku një pjesë e mirë e faktorit ndërkombëtar ju afrua.

Ju e dini shumë mirë që propozuesja e negocimit ndërkombëtar nga Partitë Popullore Evropiane ishte LSI dhe Ilir Meta. Dhe për shkak të kësaj u prodhua dhe paketa “McAllister”, a ishte ajo dhe baza e negocimit që prodhoi edhe këtë kompromisin?

Ishte ngacmimi fillestar sepse paketa që përfundoi nuk ka lidhje me paketën “McAllister”…

Me falni t’ju shpjegoj këtë gjë. Në tavolinën që është zhvilluar në darkën e 17 majit opozita depozitoi një set dokumentesh të cilin edhe ju e dispononi. Propozimi ishte për McAllister të integruar dhe madje kishte edhe një shkresë të Z, Basha të cilën ju gjithashtu e keni, ku ai konfirmonte pranimin pa kushte të saj dhe i kërkonte Partisë Socialiste dhe Edi Ramës që ta pranonte pa kushte. Por quhej paketa McAllister e integruar.

Pra bërthama, rrënja e çështjes ishte paketa McAllister që u prodhua nga propozimi i Ilir Metës dhe LSI-së nga një negocim ndërkombëtar nga partitë popullore. Pra si një mundësi për të gjetur spiralen për të dalë nga kriza. LSI e kishte kaq të strukturuar qëndrimin, kishte një qëndrim parimor që kjo krizë duhej të zgjidhej dhe gjeti edhe instrumentin se si mund të dilej nga kriza. Nga e gjithë kjo analizë e ngjarjeve sigurisht që LSI doli shumë e forcuar nga qëndrimi i saj parimor.

Kam një pyetje që lidhet me një moment delikat. Për propozimin e Ilir Metës si kandidat për President u bë me ngut thuajse brenda 24 orëve. Pra është e vërtetë që Meta ne momentin që Rama insistoi se zgjedhja e presidentit do të bëhej përpara zgjedhjeve pra nuk do të digjeshin raundet ka propozuar fillimisht emrin tuaj?

LSI ju e dini solli dy propozime, propozimin tim dhe propozimin e z. Meta.

Kjo që pjesa zyrtare, flasim për pjesën informale…

Jo, kjo ka qenë pjesa korrekte dhe kështu është. Partia Socialiste mbështeti kandidaturën e z. Meta.

A ishin të gjitha lëvizjet e LSI-së dhe presioni ndaj PS-së thjesht përpjeke që Meta të merrte postin e Presidentit?

Absolutisht, madje ka qenë kaq e prerë LSI në këtë çështje sa që ju e dini shumë mirë se LSI vetë, unë skam asnjë gjë për të fshehur dhe nuk po ruaj asnjë diskrecion, ndonëse duhet ta ruaja, një pjesë e mirë e paketës “McAllister” janë propozuar nga Ilir Meta ku pika e parë ishte propozimi vënia në dispozicion të opozitës posti i presidentit.

Mbasi ishte zgjedhur?

Përpara. Paketa “McAllister” dhe disa elemente të saj janë ngjizur që përpara sigurisht përpara se të zgjidhej presidenti, shumë kohë përpara dhe bile unë do ta ruaj për veten time por kam edhe fletën me shënime të bëra nga Ilir Meta në paketën e dizenjuar e cila u pasurua me ndonjë element tjetër me shumë por një nga pikat e para kryesore më të cilën fillonte paketa ishte vënia në dispozicion të opozitës.

Ne kemi pasur një debat të brendshëm politik që diskutohet në lidhje me pse duhet ta presim dhe ka qenë insistimi i tij dhe pastaj vendimi unanim që do të konsumohet çdo lloj mundësie me qëllim që opozitës ti krijohet mundësia nëse ajo është e gatshme për të marrë pjesë në zgjedhjen e presidentit të pritej deri në fund sigurisht pa e dështua procesin pasi krijohet një kaos dhe një boshllëk institucional ku nuk do të kishim as edhe institucion president. Siç po rridhnin gjërat një institucion të kryetarit të parlamentit të rënë dhe njëkohësisht një institucion të kryeministrit të tronditur.

Z, Vasili, LSI deklaron se kërkon të jetë parti e parë dhe të drejtojë qeverinë?

E ka objektivin themelor të saj.

Nëse ky objektiv themelor realizohet, ju bëheni parti e parë dhe keni të drejtën të drejtoni qeverinë z. Meta do të japë dorëheqjen si President dhe do të kthehet të drejtojë qeverinë?

LSI ka deklaruar qartë se kandidati i saj për kryeministër është Petrit Vasili.

Pra jeni ju kandidati për Kryeministër?

Kjo është publike

Nëse ju z. Vasili do të merrni votat e nevojshme për të krijuar qeverinë sepse partia e parë krijon qeverinë, do ta merrnit z. Rama zëvendëskryeministër dhe do të bënit koalicion me PS-në?

Unë nuk paragjykoj asnjë lloj negocimi politik.

Po do të negocionit edhe me PD-në?

Nuk kam në mend asnjë lloj negocimi dhe nuk kam ndërmend asnjë lloj variant politik. Kam vetëm një objektiv deri në datën 25 qershor, i cili është LSI forcë e parë.

Edhe një pyetje tjetër përtej datës 25 qershor. Nëse votat e LSI-së do të jenë jetike për njërën nga dy forcat politike për të ndërtuar mazhorancën m çka do të thotë që as z. Rama e as z. Basha nuk do të kishin votat e nevojshme për ta ndërtuar vetë qeverinë a do të kishte mundësi pra një skenar që nëse votat tuaja do të bashkoheshin me PD-në për të bërë një qeveri ku PS-ja të mbetej në opozitë?

Nuk kam asnjë lloj tjetër kam vetëm një opsion shumë të qartë nuk është i imi por i qindra dhe dhjetëra mijëra njerëzve që rrinë në terren edhe në këtë moment që flasim bashkëpunojnë edhe pas orëve të vona të natës pa u lodhur, janë mijëra njerëz të LRI-së, djem e vajza të reja të mrekullueshëm, pore dhe mijëra burra e gra të cilët luftojnë për të bërë realitet një objektiv jetik, që SLI të jetë forcë e parë.

Vasili, LSI-ja pas zgjedhjeve është e hapur për koalicion ndaj të dyja forcat politike apo vijon të mbetet forcë e majtë dhe e ka koalicionin të detyruar vetëm me PS-në?

LSI sa i takon asaj se ku është e pozicionuar si forcë politike mund të them se është një forcë e qendrës së majtë. Ky është një pozicionim i pandryshuar i yni. Ne nuk kemi një qasje të djathtë, jemi një parti e qendrës së majtë e orientuar tek e majta e fortë dhe sociale. Bazuar mbi këtë qasje dhe mbi këtë ndjeshmëri sociale të fortë kemi ndërtuar edhe objektivin për të qenë forcë e parë.

Po ndërkohë një koalicion me PD-në e përjashtoni?

Nuk kam asnjë lloj ideve dhe nuk ka për mua asnjë lloj rëndësie asnjë lloj koalicioni. Deri më datën 25 qershor ka vetëm një objektiv dhe përqendrim vetëm në një çështje të caktuar. Nuk kam asnjë minutë kohë të mendoj për këtë gjë.

A keni një program të qartë dhe të plotë z. Vasili?

Kemi një program absolutisht të shkëlqyer dhe jam shumë i lumtur që kryefjalë e programit janë dy elementë thelbësorë: së pari punësimi të rinjve me një plan shumë të detajuar – dhe nuk e them këtë për propagandë elektorale – por një plan që nuk ka ekzistuar kurrë në programet e partive politike.

Njëkohësisht përcaktimi i dy prioriteteve madhore, që janë bujqësia dhe turizmi. Ky program është i shkëlqyer i punuar me një ekspertize shqiptare dhe të huaj. Jam kurioz të shoh mënyrën se si do të përpiqen të tjerët ta kopjojnë dhe ta shesin si të tyrin. Sepse është një zakon shqiptar i vjetër ky.

Duket se problemet kryesore do të jenë sërish problemet që lidhen me betejën në të gjitha qarqet. A ka në listat e LSI-së persona të inkriminuar apo biznesmenë të mëdhenj të cilët ë përdorin politikën si trampolinë për përfitimet e tyre personale?

Listat tona janë në sytë e të gjithë publikut dhe akne një risi që ju nuk e keni parë në politikën shqiptare. Kanë numrin më të madh të të rinjve që është parë ndonjëherë në politikën shqiptare. Një parti e cila ka përqafuar këtë politikë të re, këtë republikë të re nëse doni, dhe u jep prioritet të rinjve e i vë në ballë të listave, pra në vende të sigurta për të fituar, përgjigjen e ka brenda. Po të ishte ndryshe do të ishin të tjerë personazhe në vendet e para. Në listën e Tiranës në 8 vendet e para ka 7 të rinj, i vetmi kandidat me një moshë të caktuar është z. Luan Rama.

Pse u la i pestë Luan Rama në listën e Tiranës?

I pesti sepse prioriteti ynë madhor janë të rinjtë. Ne mendojmë që ndryshimi i madhe me LSI-në forcë të parë mund të arrihet duke dhënë mesazhin që janë të rinjtë që kanë një qasje jo arrogante, një qasje jo intrigante dhe një formim intelektual të shkëlqyer. Po marr rastin e një deputeteje, që sot është në listë që konkurron për mandatin e dytë ndonëse është shumë e re, Kejdi Mehmetaj. Merrini dhe shikoni fjalimet e mbajtura nga Kejdi Mehmetaj në Parlament dhe të bëjë një krahasim me fjalimet e mjaft deputetëve të tjerë, do t’i bënte të skuqeshin kushedi sa deputetë të tjerë.

Vasili, meqenëse z. Idrizi ka deklaruar se nuk pretendon të jetë forcë e parë politike. Ju pretendoni të jeni forcë e parë, z. Rama pretendon të jetë forcë e parë PS-ja, edhe z. Basha me PD-në gjithashtu synon të jetë forcë e parë. A do jeni ju i gatshëm të vini në një debat me dy homologët tuaj për të debatuar programin politik?

Me kënaqësinë më të madhe. Eksperienca ime edhe profesionale, edhe politike ma bën një debat të lehtë. Jam përballur me debate shumë të vështira në mënyrë të veçantë me ato të karakterit profesional, ndërsa ky lloj debati me ç’ka parë dhe me cektësinë që kam se si i trajtojnë çështjet dhe me mungesën e seriozitetit, besoj se është debat shumë i lehtë për mua.

Kryeministri i trajton me cektësi çështjet e vendit?

Sikur më cituat dy kandidatë.

Ju citoj të dy patjetër por mendoj që e keni më shumë me z. Rama…

Sfidën e kam të barabartë me të dy. Për të gjithë vlente kjo.

Ndërkohë a po vuan politika shqiptare sërish nga kriminalizimi i saj, apo është më e pastër në këto zgjedhje?

Dua të besoj që një lloj impakti ligji i dekriminalizimit e ka dhënë. Këtë duam ta pranojmë se në fund të fundit është ngritur si çështje. Është zbatuar si ligj. ka filluar zbatimi si ligj. Pra, ka dhënë disa efekte të cilat nuk mund të mohohen por thellimet dhe shkuarja deri në fund vërtet ka akoma rrugë të gjatë për të bërë.

A i trembeni reformës në drejtësi z. Vasili?

Jam shumë i lumtur që reforma në drejtësi të eci përpara dhe madje unë personalisht kam një histori me Reformën në Drejtësi. Kam qenë anëtar i komisionit të reformës. Kam pasur votën që ka ndarë miratimin apo jo të reformës dhe kam qenë një njeri shumë aktiv, dhe besoj në mënyrë të jashtëzakonshme, në këtë reformë. Madje kjo kushtëzoi edhe drejtimin për një kohë të caktuar të Ministrisë së Drejtësisë.

Cili ka qenë dështimi më i madh në koalicion me PS?

Besoj se në fushën e qeverisjes besoj çështja e luftës kundër trafikut të drogës ka qenë një nga dështime më të mëdha.

Po reforma në arsim?

Reforma në arsim kemi pasur kritika të qarta që në krye të herës. Kam pasur rezerva që në momentin kur është miratuar. Kam votuar zemërthyer por kam besuar dhe kam pasur një iluzion që mbase moria e akteve nënligjore që do të pasonin do të kishin mundësi të riparonin diçka në rrugë e sipër.

Po reforma në drejtësi dhe koncesionet?

Besoj se reformë në shëndetësi nuk ka pasur pasi të jemi objektiv se reforma në shëndetësi ka pasur një kryefjalë, shëndetësinë falas. Kjo nuk ekzistoi dhe nuk ndodhi kurrë. Sot e kësaj dite, pa modesti, modeli i shëndetësisë mikse, pra me sigurime shëndetësore dhe buxhetin e shtetit, ligj me të cilin e kam votuar kur kam qenë Ministër në vitin 2010 është ai ligj i cili udhëheq shëndetësinë sot e kësaj dite.

A ju duket anormale që ju keni vazhduar 4 vjet të qëndroni në një koalicion i cili ka dështuar në luftën kundër narkotrafikut, në reformë në arsim, në reformën në shëndetësi dhe paska arritje reforma territoriale dhe reforma në drejtësi që u bë së fundmi…

Reforma në drejtësi ishte një reformë e cila shënjoi edhe gjithë diskursin politik, por edhe në studion tuaj janë harxhuar dhjetëra orë debat vetëm për reformën në drejtësi.

Nëse sot do të ishit në të njëjtat rrethana, do të ribënit një koalicion me PS?

Pas vlerësimit kritik, një për një të gjithçkaje që kishte ndodhur gjatë koalicionit, mënyrës së qeverisjes, dështimeve, sukseseve dhe korrektesës së marrëveshjes pas bërjes së kësaj analize do të vinte vendimi.

Vasili, ju keni qeverisur edhe me PD-në edhe me PS-në, me cilat nga këto dy forca ka qenë më i lehtë koalicioni dhe qeverisja? Jo më efikas, flas më funksional.

Të dy koalicionet kanë pasur dritëhijet e tyre dhe sigurisht që nuk është vendi për të bërë krahasime as me njërin as me tjetrin.

Ndërkohë duket që z. Meta ka një raport mjaft të mirë dhe duket preferencial me z. Berisha. E keni dhe ju?

Kam pasur një raport shumë të mirë me z. Berisha, në kuadrin e bashkëpunimit ministër-kryeministër.

Pra, nuk rezervoni dobësinë që duket se rezervon z. Meta, kam përshtypjen.

Secili ka dobësinë e tij personale.

Cila është dobësia juaj?

Unë për z. Berisha kam pasur dobësinë si pedagog i mjekësisë, këtë po e them, nuk e fsheh. Ka qenë një pedagog i përparuar shumë për kohën kur ka shërbyer, pasi ka qenë një njeri që lexonte shumë dhe në këtë drejtim ishte për t’u përgëzuar.

Kjo në planin thjesht të dy profesionistëve të mjekësisë, siç është ai në fushën e kardiologjisë dhe unë në fushën e shëndetit publik. Sa i takon planit politik, ka qenë raport korrekt bashkëpunimi, siç kam qenë i orientuar të ndërtoj raporte të mira bashkëpunimi me gjithë politikanët.

Vasili a jeni në pozitë të vështirë të drejtoni LSI-në, kur nënkryetare e kësaj partie është bashkëshortja e z. Meta, themeluese e kësaj partie?

Jam i avantazhuar dhe i privilegjuar. I privilegjuar për një arsye, sepse kam ndarë llogoren e LSI-së që në ditët e para me znj. Kryemadhi, jo vetëm në pikëpamje politike por edhe në pikëpamje organizative, sepse pjesa organizative e një partie është një pjesë shumë e vështirë dhe ka qenë një prani e saj dhe mbështetja e saj ka qenë e pazëvendësueshme, qoftë për sa u takon energjive dhe kreativitetit, ndërsa nga pikëpamja politike eksperienca shumë e gjatë e Monika Kryemadhit ka qenë një tjetër plus. Sot, në pozicionin zëvendëskryetare, unë vërtetë kam një favor më shumë. Në çdo rast tjetër, po e them pa i prishur qejfin asnjë nga kolegëve të tjerë të LSI-së, të cilët i dua me shpirt, duke e ditur që në LSI unë njerëzit vërtetë i dua, por i dua shumë, madje ndonjëherë jam akuzuar që ndonjëherë përpiqem të mos i shoh as të metat për shkak të kësaj dobësie, por e them me bindje të plotë që asnjë prej tyre nuk do të ishte zëvendëskryetar me lartësinë e Monika Kryemadhit.

Vasili, kush i merr vendimet ne LSI? Ju, znj. Kryemadhi apo z. Meta?

Në LSI, sikurse është përcjellë në mënyrë sistematike në mediat tuaja, i marrin gjithmonë forumet.