Dita kur Dielli do të zhduket po afron

Publikuar | 13:35

CNN – Më 21 Gusht, dielli do të zhduket në të gjithë Amerikën dhe në një pjesë të Evropës. Në disa shtete amerikane si Karolina e Jugut, Portland, Oregon dhe Charleston do të duket sikur dielli është shuar në mes të ditës.

Katërmbëdhjetë shtete në të gjithë SHBA-në do të përjetojnë rreth dy minuta errësirë, ndërsa eklipsi do të zgjasë nga ora 10:15 deri në orën 14:45.

Edhe në Amerikën e Veriut, dielli do të zhduket pjesërisht afër mesditës. Amerika e Jugut, Afrika, Evropa dhe Azia do të përjetojnë gjithashtu një eklips të pjesshëm.

Ky eklips ka marrë emrin “Eklipsi i Madh Amerikan”.

Kanë kaluar 99 vjet që kur një eklips diellor përshkroi vendin nga Paqësori në Atlantik. Një eklips i plotë diellor ka ndodhur për herë të fundit më 8 Qershor 1918, duke kaluar nga Uashingtoni në Florida.

Agjencitë federale si NASA, NOAA, po bëjnë të gjitha përgatitjet e nevojshme për të mundësuar që eklipsi të këqyret nga Toka, parashikimin e motit gjatë kohës që do të zgjasë eklipsi, menaxhimin e turmave dhe ecurinë e rregullt e trafikut në vend.

Studiuesit gjithashtu do të përfitojnë nga të tilla ngjarje natyrore për të studiuar Diellin dhe Tokën, duke përdorur instrumente në Tokë dhe hapësirë.

Gjatë kësaj ngjarjeje astrologjike, Hëna do të kalojë mes Diellit dhe Tokës, duke bllokuar Diellin për gati një orë e gjysmë.

Kur hëna bllokon Diellin, shfaqen dy lloje dukurish. Në këtë rast, rezultati do të jetë një gjysmë errësirë në Tokë, ku njerëzit do të jenë në gjendje të shohin një eklips total. Të tjerët do të përjetojnë një eklips të pjesshëm.

Entuziastët e hapësirës janë të emocionuar në lidhje me eklipsin dhe disa prej tyre po numërojnë sekondat.

Shumë janë duke rezervuar hotele, për të qenë dëshmitarë të momentin të madh, ndërsa të tjerë kanë rezervuar vite më parë.

Pyetja që shtrohet tani, po ju, ku do të jeni ju më 21 Gusht?/tvklan.al