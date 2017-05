Publikuar | 11:35

Rasti i kësaj videoje është tipiku i shprehjes “në të mira ta shpërblefsha”. Një djalë kishte vendosur t’i bënte një “surprizë” një mikut të tij duke i futur në dhomë një bukuroshe me të brendshme.

Sapo doli nga dushi ai gjeti në dhomën e ndenjes vajzën dhe u tmerrua aq shumë sa mori një karrige për t’u mbrojtur.

Reagimi i djalit ka shkrirë me lot gjithë rrjetet sociale, por as vajza nuk e la me aq./tvklan.al