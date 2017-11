Publikuar | 23:15

Interi është ngjitur në vendin e dytë të Seria A pas fitores 2 – 0 me Atalantën.

Berisha përballoi goditjet e lojtarëve të Inter deri në minutën e 51’.

Icardi realizoi dy herë duke i dhënë 3 pikë të vlefshme ekipit të tij.

Pas 13 javëve, tabela e Seria A kryesohet nga Napoli me 35 pikë, ndjekur nga Interi me 33, Juventus 31 dhe Romma me 30 pikë.

/tvklan.al