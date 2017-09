Video/ Pijet “vrastare” nga vaji i ullirit tek alkooliket, ku prodhohen e si na serviren?

Publikuar | 20:48

Larmia e produkteve në treg bën që ditët e sotme qytetarët të kenë mundësinë që të zgjedhin më të mirat, me cilësoret e mbi të gjitha më të sigurtat.

Por sa të sigurta janë produktet që gjenden nëpër dyqane e supermarkete?

Vetëm një javë më parë, një kamera e fshehtë e emisionit “STOP” pasqyroi mënyrën sesi firma “Osumi food”, prodhonte produkte ushqimore në një ambient me kushte të mjerueshme higjeno-sanitare.

Por një tjetër kamera e “STOP” e thellon edhe më shumë këtë skandal, pasi siguria mungon edhe në pijet që konsumojmë. Që nga vaji i ullirit, e deri tek pijet alkoolike.

Këtë herë, në rrjetën e kamerave të fshehta të emisionit ka rënë firma e pijeve “Briland Shkodër”.

Një qytetar i interesuar i drejtohet magazinave të firmës në qytetin e Shkodrës dhe pronari i saj i premton të “prodhojë” çfarëdo lloj cilësie që t’i kërkohet dhe me kosto të ulët.

Pasi bëjnë pazaret, pronari i kërkon qytetarit që të shprehet se produktet ia sjell një shok me makinë nga Italia.

***

Qytetari – Te ekonomisti më thanë me prit.

Ekonomisti – Po, hajde!

Qytetari– Këtu, si po ju shkojnë punët?

Ekonomisti – Mirë more, mirë unë punoj këtu, jam angazhuar. Xhavidi është pronari i firmës, unë jam ekonomisti.

Qytetari – Ju merreni me ambalazhimin e të gjitha produkteve apo keni vetëm produktet tuja?

Ekonomisti – Po prodhojmë… pije freskuese zakonisht.

Qytetari – Po përshembull për këtë B52.

Ekonomisti – E ka prodhuar.

Qytetari – E ambalazhoni këtu ju?

Ekonomisti – Po!

Qytetari – Sa produkte keni?

Ekonomisti– Sa të duash, 30 produkte. Alkoolike… dhe pijet alkolike. Të gjitha. Verërat të gjitha llojet.

Qytetari – Freskueset i paskeni gati të gjitha. Nejse, ti e di më mirë tashi. Krahasimi me tregun dhe krahasimi me atë, që në qoftë se unë du me marrë këtu, cilësinë e vendosim ne, të flasim tamam tashi. Drejtpërdrejt, cilësinë e vendosim në bazë të çmimit, me dashtë.

Ekonomisti – Po!

Qytetari – Me një fjalë, unë e dua këtë produkt, po themi B52, në qoftë se është 40 lekë të vjetra në treg, unë me dashtë me e porosit me 25 lekë të vjetra, bohet kjo gjë? Ndrysho cilësinë, flas.

Ekonomisti – Me urdhër të Xhavitit, po!

Takim me pronarin, Xhavitin.

Xhaviti – Si kaluat?

Qytetari – Si je?

Xhaviti – A jeni mirë?

Qytetari – Mirë!

Xhaviti – Ke ndonjë makinë?

Qytetari – Kam një furgon. Une ia mora një broshurë, ia mora për kuriozitet.

Xhaviti – Me pak shpenzime, ju bo punë….

Porosia në magazinë.

Qytetari – Unë desha me marrë pak nga të gjitha. Tashi dëgjo: B52, coca – cola, freskuese, kanace. Ca të kesh pije alkoolike, konjak, fërnet, verë…, me një fjalë, m’i bëj nga dy mostra. Të gjitha këto, i ambalazhoni këtu ju?

X – Po, tana i bëjmë.

Qytetari – Janë produktet tuaja? B52 me çfarë çmimi e keni pas ju? Nejse, po e diskutoja edhe me atë.

Qytetari – Kjo? Vaj ulliri? Ça vaji është?

X – Kjo është..

Qytetari – Shampanjë.Nja katër shishe konjak, katër shishe fërnet. Po këto me whiskey p.sh?

X – Unë marr kështu, të hapun whiskey ose vodka të hapur. Jo në shishe.

Qytetari – Si mund me e marrë? Me e marrë me 5 litroshe…, 10 litroshe.

X – Po!

Qytetari – E keni ju këtë?

X – Po! Ke whiskey, xhin edhe vodka. I çoj kështu në lokale të tjera, se këto ecin më shumë në diskot sepse në lokale përdorin më shumë konjak e raki. Tek diskot, p.sh të tëra të hapura i marrin si xhin, vodka…

Qytetari – I marrin 5 litroshe?

X – Po, fiks!

Qytetari – Si e keni paketimin ju?

Punonjësi– E bëjmë kështu në bidon 5 litërsh. Si e me dasht, o në 2 litërsh, 3 litërsh…

Qytetari – M’i bëj nga dy litra të gjitha!

Magazinieri – Dy biter, dy cola kështu…, një cola të vogël, një uthull një litërshe, dy majonezë, dy vaj tre litërshe, 2 vaj 0.5, 2 vaj një-litërsh. Ke katër konjak 0,75 % ,ke dy fërneta gjysëm kilëshe, dy ponca gjysëm kilëshe, dy konjak 0,75 % . Ke dy shardone 0.75, dy vera kabërnet 0.75, Dy vranac 0.75, edhe dy spumante 0.75, dhe një uzo 0.5. Ky është malli.

Qytetari – Po atë whiskey-n?

Magazineri – Ke xhin 1.5 (litra), ke vodka 1.5 litra, ke edhe whiskey 1.5 litra.

Qytetari – Këto janë produkte, që ju i prodhoni?

Magazineri – I prodhojmë vetë.

Qytetari– Ok! Ma jep edhe faturën.

Magazineri– Fatura është dyqind ose njëzet mijë e dyqind e tridhjetë lekë.

Qytetari– Kaloji edhe një herë, të lutem!

Magazineri – Ok!

Qytetari – Në rregull je?

Magazineri – Po!

Pronari – N.q.s, thua, që e ke bërë këtu në Shqipëri…

Qytetari – Mbaroi filmi.

Pronari – S’je në gjendje me marrë tek unë.

Pronari – M’i bjen një shok nga Italia…, m’i bjen nga 20 litra, 30 litra, është një shofer, që m’i bjen n.q.s, ke mundësi.

Qytetari – Ju intereson ajo pjesë.

Pronari – Fiks me pullë, pa pullë, si t’i duash ti. Mua më ke të gatshëm me punu, si të duash ti. Më kupton?/tvklan.al