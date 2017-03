Ka një mesazh për ty / Zakonet e vjetra vrasin për së gjalli. Refuzon të takojë vajzën edhe pas 15 vitesh

Publikuar | 13:49

“E Diela Shqiptare” që vjen në ekranin e Televizionit Klan çdo të diel, solli në rubrikën “Ka një mesazh për ty” historinë e një vajze me babain e saj, të cilët kanë humbur 15 vite nga jeta e tyre pa u takuar, për shkak të një zakoni në një fshat të Tropojës. Vitoria na rrëfen historinë e saj në studio dhe ka ardhur për t’i kërkuar falje të atit, pasi i ka thyer zemrën.

“Unë kam 15 vite që jam martuar dhe nuk shkoj tek familja sepse kam marrë burrin me dëshirën time dhe familja ime nuk e donte. Ne kemi qenë komshinj, pra jemi lindur dhe rritur aty dhe mbajmë të njejtin mbiemër. Arsyeja që babait tim nuk ka pëlqyer kjo lidhje e imja është se jemi rritur në një vend, pasi tradita e zonës së Tropojës kështu e ka.”

Ajo më pas rrëfen në studio për njohjen me bashkëshortin e saj. Që në moshë të vogël ajo u dashurua me djalin e lagjes dhe për një kohë shumë të gjatë e kanë mbajtur të fshehtë dashurinë e tyre. Papritur një ditë u larguan nga shtëpia dhe erdhën në Tiranë. Nga kjo dashuri lindi një djalë, por kanë kaluar kaq vite dhe prindërit e Vitores ende nuk e kanë parë djalin 8 vjeçar. Ajo kurrë nuk e ka marrë guximin që të shkoj të takoj me babain e saj gjatë këtyre viteve. Pas dy viteve që u largua nga shtëpia lidhi sërish kontaktet me familjen dhe personi i parë ishte nëna, të cilën prej gjashtë muajsh nuk e ka më, pasi ka ndërruar jetë.

“E kam takuar në qytet në Bajram Curri, fshehurazi babit. Ajo më pranoi për këtë lidhje, por kishte drikë babin.”

Kur në jetë erdhi djali i Vitores, asnjë nga familjarët e saj nuk ishin të pranishëm për t’i qëndruar pranë në momentet më të bukura të jetës. Ata e kanë marrë vesh kur vetë Vitorja i ka njoftuar nëpërmjet telefonit, që është bërë me djalë. Gjatë këtyre 15 viteve në familjen kur Vitorja është lindur dhe rritur deri në moshën 16 vjeçare kanë ndodhur shumë gëzime ku vëllezërit dhe motrat e saj janë martuar dhe ajo nuk ka mundur dot të gëzojë bashkë me to. Ajo nuk ka mundur të jetë as edhe në ceremoninë mortore të nënës, për ta përcjellë drejt banesës së fundit. Një kalvar mundimesh e kanë mbërthyer Vitoren gjatë këtyre 15 viteve edhe pse me Kujtimin, bashkëshortin e saj ka një marrëdhënie të shkëqyer, por prindi kurrë nuk mund të harrohet pavarësisht zgjedhjeve që bëjmë në jetë.

Ajo kërkon babain, që ta fali dhe e pranon që ia ka thyer zemrën, por dashuria për të është shumë e madhe. Janë 15 vite që nuk kanë asnjë kontakt me njëri – tjetrin vetëm për shkak të zakonit, që Vitorja e theu. Çdo ditë e më tepër ia ndjen mugesën saqë edhe në gjumin e trazuar e sheh nëpër ëndrra, por ai edhe aty i largohet. Ajo zgjodhi këtë format si formën më të mirë për ta parë babain e saj, për ta përqafuar, për t’i kërkuar falje për “rregullin që theu”, për t’i thënë se sa shumë e do, por Martini zgjodhi të mos ishte i pranishëm në rubrikën “Ka një mesazh për ty”. Njëlloj si përpara 15 vitesh, Vitorja gjendet sërish e vetme edhe pse e hodhi hapin e parë për tu pajtuar me babanë. / tvklan.al