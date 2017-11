Skandali/ Shkolla e re 7 vjet bosh, mësimi bëhet në magazinë me kushte të mjerueshme

Publikuar | 20:45

Shkolla 9-vjeçare e Bastar-Murrizë është vetëm 19 km nga Tirana, por grupit të xhirimit të “Stop” iu desh më shumë se dy orë për të mbërritur atje. Por veç rrugës, një tjetër arsye na ka sjellë këtu.

Që nga viti 2010 e deri tani, mësues e nxënës e zhvillojnë procesin mësimor në një magazinë mallrash, që çfarë bie jashtë, e fut brenda. Në magazinën e improvizuar si shkollë, ka 4 klasa e 40 nxënës. Klasat janë në gjendje të mjerueshme, ndërsa për tualetet kanë ndarë zonat me konsensus. Si për ironi, shkolla e re ka 7 vjet që është ndërtuar dhe duket se është e pajisur me çdo gjë.

Por ende askush nuk ka hyrë në të. Drejtoresha e shkollës Sadete Duka thotë se vonesa në përdorimin e shkollës së re ka ardhur pasi nuk është vënë sistemi hidraulik, elektrik dhe kanalizimet e ujërave të zeza.

Eglantina Metani, drejtoreshë e DAR Tiranë, thotë se shqetësimi i ka kaluar për zgjidhje bashkisë së Tiranës. Ndërsa Liman Këta, përgjegjës i shërbimeve në njësinë administrative thotë se brenda dy javësh do të zgjidhet gjithçka. Por ka kaluar një muaj dhe situata është e njejtë…?!

Gazetarje e Emisonit “Stop” ka udhëtuar për dy orë për të shkuar tek shkolla dhe shikon nga afër gjendjen e mjerueshme ku zhvillojnë mësim 40 nxënës.

Gazetarja: Përshëndetje, si e zhvilloni mësimin këtu..?

Mësuesja: Në kushte të vështira… Tavani i shkollës është i përbërë nga plasmas serash. Për të mos folur për pjesën e llamarinas, kur bie shi dhe breshër nuk dëgjohet asnjë gjë.

Fëmijët shprehen se kushtet janë shumë të vështira dhe i duhet të veshin shumë rroba për të përballuar temperaturat e ftohta.

Një tjetër mësues është shprehur së kanë shumë vite që zhvillojnë mësim në këto kushte skandaloze. “Ka disa vite që jemi këtu, se ku është faji nuk e di, ndërkohë që shkolla e re është bërë. Këtu ka shumë zhurma, por edhe shiu depërton tek klasat e para”.

Nxënësja: Dua që të shkoj tek shkolla e re dhe të përqendrohemi në mësime.

Një tjetër mësues ka treguar për gjendjen e mjerueshme në të cilën japin mësim, por edhe për largimin e dy nxënësve të tij.

“Ndihem shumë i ofenduar sepse më kanë ikur dy nxënës shumë të mira. Ato janë larguar për në Tiranë, pasi me këto kushte nuk mund të rrihet. Kanë humbur shpresën”.

Por gazetarja ka pyetur edhe prindërit e fëmijëve.

Apel i prindërve:

Kërkojmë të hapet shkolla e re, 8 vite duhet të ishte hapur shkolla.

Duam ndihmë ku është halli, pse nuk hapet shkolla e re..

Ju lutem Saimir Kodra na ndihmoni…se ku kanë shkuar paret e kësaj shkolle që nuk hapet.

Këtu nuk ka kushte, as tualet, as fushë, nuk ka asnjë element për t’i thënë shkollë…

Kushtet ku fëmijët shkojnë në tualet janë jashtë çdo standardi dhe aq më tepër të një shkolle për fëmijët shumë km larg nga kryeqyteti .

Por, gazetareje e emisionit “Stop” ka shkuar edhe tek shkolla e re, e cila është ndërtuar prej vitesh, por nuk është funksionale. Gazetarja ka konstatuar se në shkollë ka ndriçim, por nuk ka sistem elektrik.

Gjithashtu bankat janë të gjitha, dhe gjithçka është në rregull.

Drejtoresha e shkollës Sadete Duka, ka folur për emisionin dhe tha se është interesuar dhe ka çuar kërkesa, por deri më sot askush nuk ka thënë që fëmijët të shkojnë dhe të frekuentojnë shkollën e re.

Sadete Duka : “Jam interesuar në njësinë administrative Zall- Bastar në drejtorinë e qarkut Tiranë, kam çuar kërkesa dhe nuk kemi asnjë përgjigje, jemi në procedura. Nuk kemi asnjë lloj konfirmimi që fëmijët mund të vazhdojnë mësimin në shkollën e re. Problemi është se nuk funksionojnë kanalizim i ujërave të zeza dhe ujësjellësi. Si drejtuese u kërkoj që të vihet në funksion shkolla sa më parë, në mënyrë që nxënësit ta gëzojnë”.

Por “STOP” nuk u ndal me kaq. Shkoi tek Drejtoresha e DAR, Eglantina Metani, e cila ka thënë se është në dijeni, si dhe tek Përgjegjësi i Sektorit të Shërbimeve në Zall –Bastar, Liman Keta, i cili tha se për dy javë do të hapet shkolla.

Gazetarja: Jeni në dijeni të problematikës së shkollën Bastar Murrizë? Çfarë masa keni marrë?

Eglantina Metani: Po jemi në dijeni dhe drejtoria e shkollës më ka informuar që në fillim të vitit të ri shkollor që nxënësit e shkollës mund të futen në një godinë të re. Jemi interesuar sigurisht nëpërmjet kontakteve tona dhe kemi folur me administratorin e shkollës. Dhe është premtuar se do vihej në funksionin. Menduam se gjithçka do të shkonte mirë, por problemi të cilin e kuptuar se ishte një problem i mbartur. Operatori që kishte ndjekur punimet nuk ka bërë pagesat në ish-komunën e atëhershme, mendoj që këtë vit aty ku ka ngelur diferenca të zgjidhet problemi në mënyrë që nxënësit të shkojnë tek shkolla.

Gazetarja më pas i është dorëzuar njësisë administrative Zall Bastar për të marr informacion se kur do të jetë gati shkolla e re dhe kur do të zgjidhet problemi i shkollës?

Liman Keta: “Jemi në dijeni për shqetësimi dhe kemi ngritur problemin në ndërmarrje dhe në ndërmarrjen nr. 3 që merret me objektet dhe në bashkinë Tiranë. Ndërmarrjen nr. 3, pasi kemi bërë kërkesën ne ka ardhur ka bërë instalimet elektrike dhe hidraulike. Gjithashtu është bërë privatisht izolimi i tarracës dhe shtrimi me pllakë i katit të parë të ndërtesës”.

I pyetur nga gazetarja se kur mund të hapet shkolla, ai tha ndoshta për dy javë, por ka kaluar një muaj dhe fëmijët nuk kanë nisur ende mësim tek shkolla e re./tvklan.al