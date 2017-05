STOP – EMISIONI 183 (SEZONI 2)

Publikuar | 21:35

Absurdi, bëj chek up-in të marrësh ndihmën ekonomike.

Një udhëzim i ministres së re të Mirëqenies Sociale, Olta Xhacka, detyron përfituesit e ndihmës ekonomike, që të bëjnë dhe dorëzojnë chek-up in, në mënyrë që të marrin shumën e përmuajshme. Ky udhëzim prek pjesën më të varfër të shoqërisë, që jeton me një shifër mujore qesharake. Kryeministri Rama ishte dje në Shkodër, ku deklaroi, se kryebashkiaken Voltana Ademi, nuk do ta merrte në punë as si magaziniere.



Shkodër, kreu i PS flak zyrtaren e partisë, Ditmir Bushati predikon durim.

Shpresa Lekiqi, njihet në Shkodër me nofkën “tezja e PS”. Ajo është socialiste e flaktë, që në vitin 1991. Shpresa tregon, se në tetor 2016 i ofrohet punë si sekretare në degën e PS Shkodër nga kreu i kësaj dege Arvit Osja. Por muajt e fundit nuk u pagua dhe u hodh në rrugë. Pasi nuk e zgjidhi dot në nivel lokal problemin e saj, Shpresa iu drejtua ministrit Ditmir Bushati, në cilësinë e koordinatorit të qarkut. Përgjigja që mori, ishte të kish durim. Në ballafaqimin e Shpresa Lekiqit me kreun e PS Shkodër Arvit Osja, ky i fundit thotë, se në parti janë të gjithë vullnetarë. Por ai nuk shpjegon, as përse është paguar më parë dhe as përse sot, në të njejtin vend paguhet dikush tjetër.



Skandali në Yzberisht, maturantët gjithë vitin pa libër frengjishteje.

Maturantët e shkollës “Myslym Shima” në Yzberisht, denoncojnë në “Stop”, se gjatë gjithë vitit nuk kanë patur kurrë tekste frengjishteje. Ata janë në prag të provimeve të fundit dhe ndjehen të penalizuar në këtë lëndë.Drejtoresha e shkollës, Mira Hoxha, thotë, se janë zhvilluar të plota, edhe pse me shënime. Mësuesja e frengjishtes bën me faj shtëpinë botuese, që nuk solli librat. Ndërsa drejtoresha e DAR në Tiranë, Eglantina Metani, thotë,se ka për detyrë të zgjidhë situatën dhe zgjidhja e saj ishte, të bëhej mësim me shënime.