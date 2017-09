Video/ Politikani më i vështirë për t’u intervistuar? Përgjigjen Çani e Vasili

Publikuar | 17:15

Ndërkohë që gatuanin në emisionin “Kush vjen për drekë”, gazetarët Arjan Çani dhe Eni Vasili nuk i kanë shpëtuar pyetjeve nga polika.

Moderatorja Arjola Shehu i pyeti për politikanin më të vështirë për t’u intervistuar. Gazetarët Vasili dhe Çani kanë qenë në një mendje dhe të dy kanë thënë emrin e kryeministrit Edi Rama.

Sipas Vasilit, Rama ka karakter ndryshe nga të tjerët, është arrogant dhe mezi pret të bësh një gabim.

“Unë jam dakort me Enin, Rama është i vështirë, por jo me çdo njeri ai sillet njëlloj. Eni është më afër politikës, nsërsa me mua ai ka një tjetër raport”, tha Çani. /tvklan.al