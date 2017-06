Publikuar | 18:20

Kancelarja gjermane Angella Merkel sot ka dërguar një letër urimi deri tek Presidenti i Qeverisë së Maqedonisë, Zoran Zaev pas përzgjedhjes së tij si kryeministër dhe formimit të Qeverisë së re.

“Ju uroj për përzgjedhjen si kryeministër. Qeveria federale me vendosshmëri e përkrah qëllimin për afrim të mëtutjeshëm të vendit tuaj me BE dhe NATO-në. Qeveria Federale e Gjermanisë me kënaqësi do të ju përkrah në përpjekjet tuaja”, thuhet në letrën./INA