Ministri Xhafaj flet për dosjen “Habilaj” dhe Saimir Tahirin

Ministri i Brendshëm Fatmir Xhafaj ka folur për dosjen “Habilaj” dhe përgjimet ku përmendet emri i paraardhësit të tij Saimir Tahiri.

I pyetur nga gazetarët për zhvillimet e fundit, Xhafaj tha se për këtë çështje duhet të veprojë drejtësia pasi kjo dosje nuk i përket policisë.

Ministri Xhafaj: Është iniciuar dhe vazhdohet nga drejtësia italiane. Se pjesa tjetër, nuk besoj se bëj pjesë tek ata njerëzit që kam qejf të flasë pafund dhe për asgjë. Në këtë rast kur flet drejtësia këto janë çështje që i përkasin drejtësisë, nuk ka pse flet Ministria dhe ministri.

Pyetje: Në strukturat e identifikuara, ka të bëjë me kanabizimin e vendit…

Ministri Xhafaj: Kam një vit që merrem me këtë çështje dhe siç e keni parë. Unë kam vetëm një muaj, por unë ju vlerësoj shumë ju për pritshmëritë e larta që keni ndaj meje me një muaj kërkoni aq shumë. Prisni, duroni dhe do shikoni!

Këto deklarata, ministri i Brendshëm i bëri pas përfundimit të konferencës kombëtare kundër trafikimit të qenieve njerëzore.

Emri i Saimir Tahirit doli nga përgjimet e hetuesve italianë ndaj Moisi Habilaj, i njohur si kushëriri i ish-ministrit të Brendshëm. Në përgjimet ambientale të italianëve, ai është dëgjuar të flasë për një person me emrin Saimir Tahiri në Shqipëri, politikan dhe i pushtetshëm.

Ndër të tjera, Moisi Habilaj ka përmendur se “30 mijë Euro duhet t’ia çojë Saimirit”. Prokuroria e Catanias në Itali ka një dosje me 416 faqe për grupin kriminal të përbërë nga shqiptarë dhe italianë. /tvklan.al