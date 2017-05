PD publikon listën e kandidatëve për deputetë

Publikuar | 01:10

Një orë pas mesnate Partia Demokratike publikoi listën e kandidatëve të saj që do të garojnë në 12 qarqet e vendit në zgjedhjet parlamentare të 25 qershorit.

Në listën e cila ka në përbërje të saj shumë emra të rinj mungojnë shumica e themeluesve të Partisë Demokratike si Jozefina Topalli, Arben Imami, Ridvan Bode, Majlinda Bregu, Myqerem Tafaji, Astrit Patozi, e Eduard Selami. Jashtë listës kanë mbetur edhe deputetë si Keltis Kruja, Igli Cara, Kastriot Islami e të tjerë.

Lulizm Basha kryeson listën e Tiranës, ndërsa ish-kryetari I PD-së Sali Berisha renditet i shtati në të. Aleatëve në këtë qark, Basha i ka lënë katër vende të sigurta, dy republikanëve të Mediut, një PA-së së Agron Dukës dhe Dashamir Shehit të LZHK-së.

Durrësi kryesohet nga Oerd Bylykbashi, qark në të cilin është zhvendosur edhe nënkryetari i PD-së Edi Paloka. I pesti në këtë qark është aleati i PD-së, Agron Duka.

Shkodra kryesohet nga Romeo Gurakuqi, ndonëse katër vite lista e këtij qarku kryesohej nga ish-nënkryetarja e PD-së, Jozefina Topalli. Një vend të sigurt në listën e këtij qarku Basha i ka lënë aleatit të tij, demokristianit Nard Ndoka.

Vlora kryesohet nga Agron Shehaj, ndërsa i treti në listë është kreu i PBDNJ-së, Vangjel Dule. Elbasani kryesohet nga Edmond Spaho, Qarku i Vlorës nga Agron Shehaj. Në Fier, listën e kryeson Enkelejd Alibeaj, por një vend të sigurt në lista kanë arritur të marrin në këtë qark edhe agrarët e Agron Dukës.

Korça kryesohet nga Valentina Duka, Berati nga Eduart Halimi, Lezha nga Aldo Bumçi, Dibra nga Dhurata Çupi, Kukësi nga Flamur Noka, dhe Gjirokastra nga Tritan Shehu.

Lulzim Basha e cilësoi të vështirë përzgjedhjen e kandidatëve mes personaliteteve që sipas tij mbështetën republikën e re.

Ndërkaq sot Partia demokratike hap fushatën elektorale në kryeqytet.

TIRANA

Lulzim Basha

Oriola Pampuri

Rudina Hajdari

Grida Duma

Albana Vokshi

Jorida Tabaku

Sali Berisha

Halim Kosova

Gent Strazimiri

Fatmir Mediu

Dashamir Shehi

Gerti Bogdani

Fuad Haxhiymeri

Blendi Sula

Flamur Hoxha

Fatbardh Plaku

Dorjan Teliti

Besnik Fucia

DURRËS

Oerd Bylykbashi

Fatbardha Kadiu

Edi Paloka

Florjon Mima

Agron Duka

Vullnet Topalli

Enri Ceno

Shkelqim Fortuzi

SHKODRA

Romeo Gurakuqi

Izmira Ulqinaku

Lorenc Luka

Helidon Bushati

Nard Ndoka

Bardh Spahia

Anton Koka

Ramiz Coba

ELBASANI

Edmond Spaho

Endri Hasa

Luciano Boci

Taulant Zeneli

Arben Elezi

Fitim Zekthi

Nada Krypa

Blendi Himci

VLORË

Agron Shehaj

Nada Meçorapja

Vangjel Dule

Arben Ristani

Dashamir Tahiri

Adriatik Alimadhi

Hariz Mema

FIER

Enkeleid Alibeaj

Genc Pollo

Myslym Murrizi

Luan Baci

Olsi Cuko

Luljeta Sejko

Dilaver Kamberaj

Jakup Beqiraj

Shkëlqim Krasniqi

Aurora Koroveshi

KORÇA

Valentina Duka

Ervin Salianji

Hekuran Hoxholli

Klevis Balliu

Andrea Mano

Ligoraq Karamelo

Fatmir Guda

BERATI

Eduard Halimi

Astrit Veliaj

Lefter Maliqi

Besart Xhaferi

Sazan Guri

Bujar Hoxha

Myslym Haxhi

LEZHA

Aldo Bumci

Lindita Metaliaj

Anton Frrokaj

Martin Bibaj

Preç Zogaj

Luigj Gjergji

Enkeleida Rica

Klajdi Reci

KUKËS

Flamur Noka

Isuf Çela

Alban Zeneli

Miftar Dauti

DIBËR

Dhurata Çupi

Xhemal Gjunkshi

Edmond Isaku

Sulejman Gjana

Denisa Vata

GJIROKASTËR

Tritan Shehu

Roland Bejko

Kosta Barka

Besnik Aliaj

PAA

Agron Duka renditet i 5 -ti në listën e PD-së në Durrës.

Fuad Haxhiymeri renditet i 13-ti në listat e PD-së në Tiranë.

Olsi Cuko renditet i 5-ti në listat e PD-së në Fier.

PR

Fatmir Mediu renditet i 10-ti në listat e PD-së në Tiranë

Blendi Sula renditet i 14-ti në listat e PD-së në Tiranë

LZHK

Dashamir Shehi rendite i 11-ti në listën e PD-së në Tiranë.

PBDNJ

Vangjel Dule renditet i 3-ti në listën e PD-së në Vlorë

PDK

Nard Ndoka renditet i 5-ti në listën e PD-së në Shkodër

***

Partia Demokratike ka publikuar listën zyrtare me emrat e kandidatëve për deputetë në zgjedhjet e përgjithshme të 25 qershorit.

Bie në sy mungesa e emrave kritikë me kryedemokratin Basha, si Majlinda Bregu, Jozefina Topalli, Eduart Selami, Astrit Patozi, ish-ministrat Genc Ruli, Ridvan Bode, etj.

Në listë janë përfshirë edhe disa prej partive aleate. Kreu i PD-së, Lulzim Basha arriti marrëveshje me republikanët e Fatmir Mediut dhe me Partine Agrare Ambiantaliste të Agron Dukës. Në marrëveshjen e arritur PR do të ketë dy deputetë në listat e PD në Tiranë, ndërsa partia e Agron Dukës do të ketë 3 vende në listat e PD në Tiranë, Durrës dhe Fier. Një ditë më parë, Basha arriti marrëveshje edhe me LZHK, Partinë Demokristiane dhe PBDNJ-në e Vangjel Dules.

Lista e plotë për 12 qarqet:

/tvklan.al