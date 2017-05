Ambientalistët kundër ndërtimeve në Karavasta

Publikuar | 15:58

Ambjentalistë dhe ekspertë të fushës janë kundër projektit për ndërtimin e një resorti turistik në Karavasta. Teksa u mblodhën në një tryezë diskutimi ata hartuan edhe një rezolutë për mos lejimin e asnjë ndërtimi që cënon këtë zonë të mbrojtur të kategorisë A.

Sazan Guri: “Nëse do lejojmë ndërtime në zonën A nuk kemi pse flasim pastaj për zonat e tjera.”

Ekspertët janë të mendimit se të tilla ndërtime dëmtojnë zonën.

Sazan Guri: “Nuk jemi kundër projektit, le të ndërtohet në vend tjetër po jo aty.”

Pas hartimit të rezolutës, ambjentalistët do të nisin bisedimet fillimisht me Ministrinë e Mjedisit, për t’ju drejtuar me tej edhe instancave të larta shtetërore dhe organizmave ndërkombëtare./Tv Klan