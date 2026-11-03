Një ngjarje e rëndë ka tronditur qytezën e Kjarit në provincën e Brescias në Itali.
Një 21-vjeçar shqiptar dyshohet se ka vrarë me thikë nënën e tij, brenda banesës ku jetonin.
Ngjarja ka ndodhur gjatë natës dhe sipas mediave italiane 21-vjeçari është larguar nga banesa pas ngjarjes, por më pas është paraqitur dhe është dorëzuar pranë karabinierëve në Kremona.
Autoritetet kanë nisur hetimet për të zbardhur rrethanat dhe motivet e krimit, ndërsa dinamika e plotë e ngjarjes mbetet ende e paqartë.
/tvklan.al