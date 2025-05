Barcelona dhe Interi barazuan 3-3, në takimin e parë të gjysmëfinales së Champions League, në një ndeshje spektakolare.

Zikaltrit e nisën më mirë takimin, duke shënuar që në sekondat e para. Marcus Thuram zhbllokoi rezultatin me një finte në zonë. Në minutën e 21-të, Denzel Dumfries dyfishoi avantazhin me një supergol në zonë.

Megjithatë, reagimi i Barcelonës nuk vonoi. Lamine Yamal me një realizim të shkëlqyer në minutën e 24-t, ngushtoi diferencat. Më pas, Ferran Torres gjeti rrjetën në minutën e 39-të, duke rikthyer baraspeshën, rezultat me të cilin u mbyll pjesa e parë.

Në pjesën e dytë, Interi kaloi sërish në avantazh me golin e dytë personal të Dumfries, por një tjetër supergol këtë herë nga Raphinha vulosi përfundimisht shifrat në 3-3.

Me këtë rezultat, kualifikimi mbetet i hapur dhe do të vendoset në ndeshjen e kthimit që do të luhet në “San Siro” të Milanos.

