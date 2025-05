2024 regjistroi më pak vepra penale, por më shumë autorë. Sipas të dhënave të INSTAT, gjatë një viti janë regjistruar 32 653 vepra penale, 3,5 % më pak, krahasuar me vitin 2023, por numri i autorëve të dyshuar për vepra penale arriti në 40.000, me një rritje të lehtë prej 1,4 %, krahasuar me vitin paraardhës.

“Kemi shumë kallëzime dhe pak vepra penale të provuara. Kjo lidhet drejtëpërdrejt me numrin e gjyqtarëve dhe prokurorëve që shqyrtojnë çështjen”, shprehet avokati Ylli Kamberi.

Ajo që shihet me shqetësim është fakti se në 83% të veprave penale, autorët janë persona të përfshirë për herë të parë në ngjarje të tilla.

“Lidhet edhe me mungesën e autoritetit prindëror që mund të ketë nisur që herët. Ato janë të rinj që kanë braktisur arsimin e detyrueshëm, të rinj që nuk janë as në punë as në shkollë”, thekson sociologia Entela Binjaku.

“Personat të cilët janë përfshirë ne vepra penale të lehta, 50% e tyre kthehen në ripërsëritës për vepra të tjerë, ndërsa ata që janë ripërsëritës në vepra penale të rënda është më i vogël rreth 30 %”, thotë avokati.

Teksa shumica janë për vjedhje, po vihet re një tendencë rritëse e të rinjve të përfshirë në krime kibernetike, dhe ato seksuale online.

“Veprat penale në fushën e narkotikëve, veprat penale në fushën kibernetike, mashtrimet kompjuterike dhe një lement i ri që vazhdimit vërehet është përfshirja në krime seksuale kibernetik”, tha avokati Kamberi.

Autorët e ngjarjeve kriminale në afro 94 % të rasteve janë meshkuj dhe grupmosha më e përfshirë është ajo 30-44 vjeç, me 36 % të rasteve.

