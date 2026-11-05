Meriman Nuhiallari nga Kukësi iu drejtua emisionit “Stop” për një problem pronësie, që zgjaste prej dy vitesh.
Pas vdekjes së babait, katër trashëgimtarët hapën aktin e trashëgimisë dhe Merimani aplikoi pranë Agjencisë Shtetërore të Kadastrës për regjistrimin e pronës. Procedurat po ecnin normalisht, derisa xhaxhai dhe djali i tij, Eltion Nuhiallari, punonjës në Kadastrën e Kukësit, paraqitën ankim ndaj vendimit për kalimin e pronës në pronësi.
“Mos m’i bjer telefonit, se jam në punë, të lutem! Jam punonjës. Kanë vazhduar procedurat, me qenë ashtu, e kisha ndalë vendimin. S’e kam ndalë vendimin. S’e kam penguar. Vazhdon në procedurë, është për urdhër. S’është e bazuar, mor burrë! Hajde, ciao!“
Ankesa u shqyrtua nga strukturat përkatëse dhe u la në fuqi vendimi i Kadastrës. Megjithatë, sipas denoncuesit, regjistrimi vijonte të vonohej.
Pas ndërhyrjes së “Stop”, përgjegjësi Indrit Muja premtoi se qytetari do të pajisej me certifikatën brenda javës. Por zgjidhja erdhi shumë më shpejt: brenda pak orësh nga interesimi i emisionit, Meriman Nuhiallari mori certifikatën e pronësisë, duke i dhënë fund pritjes dy-vjeçare.
“Përshëndetje, emisioni “Stop”! Pas interesimit tuaj në Drejtorinë e Kadastrës Kukës, për problematikën dy-vjeçare, që më kishte penguar punonjësi i Kadastrës, Eltion Nuhiallari, u bë e mundur, brenda pak orësh, të merrja certifikatën e pronësisë. Ju falënderoj shumë për punën që bëni dhe ju jam shumë mirënjohës! Punë të mbarë!“
/tvklan.al