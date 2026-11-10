10 nëntor 2026 – Drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Shtetit, Skënder Hita zhvillon sot konferencë të përbashkët me drejtues të Guardia di Finanza të Italisë në kuadër të punës së përbashkët në luftën kundër kultivimit dhe shitjes së lëndëve narkotike përgjatë vitit 2026.
Hita tregon me shifra rezultatin progresiv përgjatë vitit 2026 krahasuar me një vit më parë. Nga operacionet e përbashkëta, të mbështetura nga kontrollet ajrore me dronë, janë asgjësuar 132 mijë fidanë kanabisi gati për tu kultivuar.
89 persona (kryetarë fshatrash, punonjës të OSHEE-së dhe punonjës të ngarkuar me shërbimin pyjor dhe mjedisin) janë proceduar penalisht për moskallëzim krimi ndërsa 165 autorë janë arrestuar, shoqëruar në polici dhe vënë nën hetim, për përfshirje të kultivimin e narkotikëve.
“Po përmend vetëm një tregues domethënës të këtij angazhimi parandalues, gjatë këtij viti janë evidentuar dhe goditur në tentativë për t’u kultivuar në tokë, 132 000 fidanë kanabisi, krahasuar me 17 447 fidanë gjatë vitit të kaluar. Për sa i përket evidentimit dhe goditjes së veprimtarisë kriminale të kultivimit të bimëve narkotike në tërësi, është punuar intensivisht, në bashkëpunim me agjencitë e tjera ligjzbatuese dhe në drejtimin e Prokurorisë, dhe si rezultat janë arrestuar, ndaluar dhe proceduar penalisht 165 autorë.
Gjithashtu, për vepra penale që lidhen me shpërdorimin e detyrës dhe moskallëzimin e krimit, janë proceduar penalisht 89 kryetarë fshatrash, punonjës të OSHEE-së dhe punonjës të ngarkuar me shërbimin pyjor dhe mjedisin. Njëkohësisht, strukturat e Policisë së Shtetit intensifikuan kontrollet për të evidentuar dhe goditur edhe veprimtarinë kriminale të kultivimit të bimëve narkotike në ambiente të mbyllura, nëpërmjet përdorimit të llambave, veprimtari e cila u godit në 17 raste”, tha ndër të tjera Hita.
10 misione fluturimi më shumë se në vitin e kaluar me helikopterë të Forcave të Armatosura si dhe me mbështetjen e teknologjisë së avancuar të Guardia di Finanza, është mundësuar kontrolli dhe i zonave të thella malore që dikur konsideroheshin “të paprekshme” nga kultivuesit.
“Nëpërmjet 62 misioneve të fluturimit, pra 10 misione më shumë se gjatë vitit të kaluar, ky partneritet model bëri të mundur skanimin e një pjese të konsiderueshme të territorit.
Rritja e këtij efikasiteti krahasuar me vitin 2025, si dhe asistenca në 7 raste, me helikopterë nga Shtabi i Përgjithshëm i Forcave të Armatosura, dëshmojnë kapacitetet aktuale për të kapërcyer vështirësitë e relievit dhe për të kontrolluar zona të thella malore, të cilat më parë, për shkak të kapaciteteve të kufizuara, konsideroheshin nga financuesit, organizatorët dhe kultivuesit e bimëve narkotike, si oaze ku mund të zhvillonin në fshehtësi veprimtarinë e tyre kriminale”, tha Hita.
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/tvklan.al