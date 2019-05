Ardit Gjebrea–gruas: Ti ke hallin e tokës, apo hallin e burrit që të ka ikur? (Video)

Këtë të diel në rubrikën “Shihemi në Gjyq” të “E Diela Shqiptare” ishte një çift nga një fshat i Durrësit, të cilët prej vitesh jetojnë të ndarë për shkak të emigracionit.

Ardit Gjebrea: Një nga problemet më të mëdha të Shqipërisë sot është emigracioni, i cili nuk na është ndarë përgjatë më shumë se 30 viteve demokraci. Por problemi është se si do të zgjidhet kjo pjesë me familjet shqiptare, kur bashkëshortja qëndron këtu dhe rrit fëmijët dhe burri është në emigracion?

Nuk është vetëm mungesa e burrit që është parësore, por fëmijët duan vëllain, pastaj nëse bashkëshortja jeton me vjehrrin dhe vjehrrën, imagjinoni se ç’probleme të tjera mund të lindin. Për të evituar të gjithë këto probleme çfarë duhet bërë? Atë e di politika, unë i jap fjalën zonjës Eni.

Eni Çobani: Po Ardit, është një plagë që nuk e di edhe sa vite do të vazhdojë, për shkak të shumë kushteve. Askush nuk do të rrijë larg familjes, por janë kushtet ato që i detyrojnë. Dhe këtu kemi një rast tipik, një grua që ka qëndruar në Shqipëri pjesën më të madhe të kohës duke rritur fëmijët. Por edhe një zotëri si Qemali, i cili jo me dëshirë është larguar, por problemet familjare kanë bërë që ai gjithmonë të jetë në emigracion për të krijuar kushte më të mira për familjen.

Zonja Anila Bushi, ka sjellë në “Shihemi në Gjyq” bashkëshortin e saj Qemalin, pasi pretendon se ai nuk po kryen detyrimet familjare duke u kujdesur për qetësinë e saj dhe të tre djemve, më i madhi i të cilëve 16-vjeç.

Problem për marrëdhënien në çift është bërë një tokë e blerë nga Qemali në vitin 1998 në Durrës, ku ka ndërtuar edhe një shtëpi. Por Anila pretendon se vëllai i Qemalit, Sytkiu, e ka “riblerë” këtë pronë në vitin 2013 duke i paguar sërish para ish-pronarit dhe gjysma e shtëpisë së saj ka mbetur në pronën e Sytkiut.

Në këtë mes Qemali thotë se nuk e hedh poshtë vëllain, dhe se çështjen do ta zgjidhë vetë në kuvendin familjar, por Sytkiu nga ana tjetër ka fituar gjyqin e shkallës së parë në rrethin gjyqësor të Durrësit. Anila akuzon Qemalin se vjen vetëm një muaj në vit, dhe të gjitha gjyqet i ka ndjekur vetë.

Anila: Tani ky nuk rri këtu që të zgjidhë problemet e veta familjare, por merr rrugën e emigracionit dhe ikën. Unë përballem me ata, sepse unë jetoj aty. Ajo pjesë toke mua më ndan shtëpinë përgjysmë, ku unë jetoj me 3 fëmijët.

Ardit Gjebrea: Anila ti ke hallin e tokës apo të burrit që të ka ikur? Sa vite ke në emigracion ti?

Qemali: 28 vjet.

Ardit Gjebrea: Unë mendova mos ishte problemi i burrit që ka 28 vite në emigracion.

Anila: Jo është problem i madh zoti Ardit se unë jetoj me 3 kalamaj.

Ardit Gjebrea: Ashtu ë?

Anila: Ajo shtëpi është në bazë të asaj toke. Tani njërën pjesë ia ka marrë vëllai dhe ma ndan shtëpinë përgjysmë.

Eni Çobani: Arditi të solli një moment tjetër parasysh që largimi i bashkëshortit nga jeta juaj e përditshme, besojmë ne është më e fortë dhe një problematikë shumë më e madhe sesa toka. Pra një burrë që qëndron jashtë prej vitesh, si është e mundur që për ju nuk është problem parësor bashkëshorti, por është toka?

Anila: Po bashkëshorti zonja Eni, sepse bashkëshorti duhet të jetojë, ti zgjidhë këto probleme që unë kam.

Ardit Gjebrea: Do të zgjidhë problemet e tokës së të tjerëve apo të tokës tënde?

Anila: Aty në atë tokë jetojmë zoti Ardit.

Ardit Gjebrea: Po pra po, por bashkëshorti duhet t’i bëjë hyzmetin tokës tënde, pastaj tokës së të tjerëve.

Anila: Edhe një herë se nuk e kuptova.

Ardit Gjebrea: S’ka gjë, s’ka gjë. E kisha ndryshe.

Ndërkohë Qemali, me gjuhë tepër të vrazhdë, i thotë bashkëshortes “ta qepë gojën, e di unë se si e zgjidh me njerëzit e mi.”

Anila: Si ta qep? Unë jetoj me 3 fëmijë, ti je emigrant. Ti 1 muaj vjen në vit. Unë përballem me vëllain tënd. Unë jetoj me fëmijët tuaj këtu. /tvklan.al