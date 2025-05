Marrëveshja për armëpushimin 30-ditor në Ukrainë është e mundur të arrihet brenda dy ditëve të ardhshme. Lajmin e dha kancelari gjerman Friedrich Merz gjatë vizitës të premten në Bruksel.

“Kam shumë shpresë se një marrëveshje për armëpushimi në Ukrainë do të arrihet këtë fundjavë,” tha Merz në krah të shefit të NATO-s Mark Rutte. Duke pasur parasysh armëpushimin treditor të shpallur tani nga Rusia, ai shtoi se ka “shans të madh” që ai të zgjatet në 30 ditë dhe më pas të fillojnë “negociatat për një marrëveshje paqeje,” shtoi kancelari.

Gjatë këtyre ditëve ai është koordinuar me aleatët. Të enjten, Merz bisedoi në telefon me presidentin amerikan Donald Trump dhe Ukraina ishte tema qendrore, sipas zëdhënësit të qeverisë. Presidenti francez Emmanuel Macron dhe kryeministri polak Donald Tusk biseduan me Merzin të mërkurën.

Kancelari lajmëroi edhe nënshkrimin e një “deklaratë të përbashkët” me presidentin francez Macron, kryeministrin polak Tusk dhe kryeministrin britanik Keir Starmer. Deklarata është “identike” me propozimin e SHBA-së për armëpushim.

“Ne shpresojmë shumë që kjo të pranohet edhe nga pala ruse”, shtoi kancelari. “Topi është tërësisht në fushën e Moskës”.

Ndërkohë, presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky njoftoi se të shtunën do të zhvillohet në Ukrainë një takim i nivelit të lartë me politikanët kryesorë europianë. Nga Kremlini nuk ka ende asnjë njoftim.

