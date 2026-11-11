11 Nëntor 2026 – Ish-ministri i Ekonomisë në Serbi, Rade Basta, është vënë në pranga në Beograd, nën dyshimet për përfshirje në keqpërdorime financiare gjatë periudhës kur ishte në krye të ndërmarrjes publike “Beogradske elektrane”.
Sipas raportimeve të mediave serbe, ish-zyrtari dyshohet se ka autorizuar dhënien e donacioneve pa një arsyetim të ligjshëm, duke i shkaktuar institucionit dëme financiare që llogariten në dhjetëra miliona dinarë.
Nga hetimet paraprake dyshohet se paratë nga buxheti i ndërmarrjes janë ndarë për disa organizata sportive, mes tyre klube futbolli, basketbolli dhe një klub kalërimi, pa përmbushur kriteret dhe kushtet e nevojshme për përfitimin e këtyre fondeve.
Operacioni për arrestimin e Bastës është zhvilluar me urdhër të Prokurorisë së Lartë Publike në Beograd. Në aksion kanë marrë pjesë edhe zyrtarë të njësisë për luftimin e korrupsionit, të cilët kanë kryer kontrolle dhe bastisje në disa lokacione.
Në kuadër të kësaj çështjeje, autoritetet kanë shoqëruar edhe persona të tjerë, të dyshuar për përfshirje në veprimtarinë që po hetohet.
Rade Basta ka drejtuar Ministrinë e Ekonomisë së Serbisë nga tetori i vitit 2022 deri në vitin 2023. Mandati i tij përfundoi pas tensioneve dhe përplasjeve politike, ku një nga çështjet që shkaktoi debat ishte deklarimi i tij publik në mbështetje të mundësisë që Serbia të vendoste sanksione ndaj Rusisë, pas nisjes së agresionit kundër Ukrainës.
Pas largimit nga posti ministror, Basta themeloi subjektin politik të quajtur “Rruga Evropiane”.
Ndërkohë, hetimet për dyshimet mbi keqpërdorimin e fondeve në ndërmarrjen publike “Beogradske elektrane” vijojnë, ndërsa autoritetet pritet të sqarojnë përgjegjësitë e personave të përfshirë në këtë rast.
/tvklan.al