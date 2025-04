Arsenali pret në stadiumin “Emirates” Paris Saint Germain në mbrëmjen e sotme në gjysmëfinalen e parë të Ligës së Kampioneve.

Trajneri i “Topçinjve”, Mikel Arteta kërkoi mbështetjen e tifozëve në një sfidë që e cilësoi më të rëndësishme që kur impianit u ndërtua.

“Djema merrni me vete shallat dhe fanellat edhe ejani të na mbështesni në çdo moment, të krijojmë diçka speciale, që nuk e kemi parë deri më tani. Shpresoj që gjithë ata që do të na shikojnë dhe ata që do të jenë në stadium, të sjellim me vete energjinë”, tha Mikel Arteta, trajneri i Arsenal.

Edhe për trajnerin e PSG Luis Enrique, forca e ekipit vjen nga tifozët.

“Arteta ka bërë një punë të mirë tek Arsenali. Kundër kemi një nga ekipet më të forta angleze, pa pikë dyshimi. Në tri-katër sezonet e fundit ata kanë qenë të dytët. Pra, kanë luajtur në një kampionat si Premier Liga. Janë një nga skuadrat më të mira të Europës. Por tifozët tanë duan që ne të bëjmë histori, ashtu si edhe ne! Kjo na jep motivim”, tha Luis Enrique, trajneri i PSG.

Skuadra angleze eliminoi në çerekfinale Real Madridin, ndërsa “topçinjtë” mposhtën Aston Vilën.

Si Arsenali, ashtu edhe PSG kanë shkuar deri në finalen e kompeticonit, por nuk kanë arritur që ta fitojnë trofeun.

