Një delegacion prej 21 anëtarësh i Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Europës, i udhëhequr nga italiani Simone Billi do të qëndrojë në Shqipëri nga 9 deri më 12 maj për të vëzhguar zhvillimin e zgjedhjeve parlamentare të 11 majit.

Këshilli i Europës njoftoi se së bashku me delegacionin do të jenë edhe partnerë nga Zyra e OSBE-së për Institucione Demokratike dhe të Drejtat e Njeriut (ODIHR), Asambleja Parlamentare e OSBE-së dhe Parlamenti Europian.

Delegacioni ndërpartiak do të takohet me kandidatë ose përfaqësues të partive politike që garojnë në zgjedhje, si dhe me krerët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve përfaqësues të OJQ-ve dhe medias.

Dy anëtarë të Komisionit të Venecias, do të ofrojnë mbështetje ligjore gjatë vizitës. Kreu i delegacionit do të japë përfundimet paraprake në një konferencë të përbashkët për shtyp pasditen e së hënës, më 12 maj.

Klan News