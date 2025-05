Një asteroid përshëndet Tokën në 9 Maj. Me një diametër të përllogaritur mes 230-510 m do afrohet deri në 4.2 mln km, një distancë që konsiderohet e sigurt dhe është 11 herë më e madhe se largësia midis planetit tonë dhe Hënës.

Sipas astrofizikanëve , është një kalim i sigurt që mund te vrojtohet edhe nga të apasionuar me teleskopë të vegjël.

Me etiketën 2002 JX8 teorikisht klasifikohet si potencialisht i rrezikshëm siç do asteroid tjetër që ka diametër me shumë se 140 m, por largësia që do kalojë e redukton rrezikshmërinë për ne, por vetëm duhet mbajtur në vëzhgim.

Pas afrimit me ne, ky asteroid vijon trajektoren e tij në ditët ne vazhdim në yjësinë e Mjelmës, të Dragoit, të Arushës së Madhe dhe në drejtim të Yllit Polar.

