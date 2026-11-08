Atmosfera e Krishtlindjeve ka nisur të ndihet në New York, ku bredhi tradicional i Rockefeller Center është vendosur në qytet. Me mijëra qytetarë dhe turistë u mblodhën për të ndjekur nga afër mbërritjen e pemës.
Bredhi i Norvegjisë, 23 metra i lartë dhe me peshë 11 tonë, mbërriti në Manhattan të shtunën në mëngjes, duke tërhequr vëmendjen e qindra njerëzve gjatë aktivitetit të quajtur “Dita e Takimit me Bredhin”. Ky bredh është vendosur në të njëjtin vend prej 75 vitesh.
Pema gjigante vjen nga West Edmeston, në shtetin e New York-ut, dhe u transportua drejt Rockefeller Center mbi një rimorkio 100 metra të gjatë. Pas mbërritjes në shesh, punonjësit vendosën një kunj metalik në trungun e saj dhe e ngritën me vinç për ta pozicionuar pranë pistës së famshme të patinazhit në akull, mes rrugëve 49 e 50 dhe avenuve Fifth dhe Sixth.
Bredhi do të ndriçohet zyrtarisht më 2 dhjetor, gjatë një ceremonie që do të transmetohet nga NBC. Ai do të zbukurohet me më shumë se 50 mijë drita LED shumëngjyrëshe dhe në majë do të vendoset ylli gjigant Swarovski, me peshë rreth 400 kilogramë. Gjatë ceremonisë së vendosjes së pemës, organizatorët krijuan edhe një atmosferë dimërore duke hedhur borë artificiale në shesh, ndërsa vizitorët ndoqën nga afër përgatitjet për sezonin festiv.
Për shumë prej të pranishmëve, mbërritja e bredhit është një traditë që shënon zyrtarisht fillimin e Krishtlindjeve. Disa vizitorë kishin planifikuar të shihnin pemën përpara se të largoheshin nga qyteti, ndërsa të tjerë e kanë kthyer këtë moment në një ritual të përvitshëm. “New York-u është magjik”, u shpreh një vizitore nga Florida, duke përshkruar emocionin e përjetimit të atmosferës së Krishtlindjeve në qytet.