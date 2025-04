Drejtuesi Politik i Partisë Socialiste për Diasporën, Taulant Balla, gjatë një takimi me qytetarë theksoi se qeverisja e PS-së ka sjellë lehtësira të ndjeshme fiskale për bizneset. Ai kujtoi se në vitin 2013, bizneset e vogla paguanin një barrë të rëndë fiskale, me 20% TVSH dhe 10% taksë të sheshtë, ndërsa sot përfitojnë nga politika e “zero taksës” që do të vijojë deri në vitin 2029.

“Ky biznes i vogël që jemi ne këtu, paguante në vitin 2013, dy palë taksa. Njëra ishte TVSH-ja 20%, edhe taksa e sheshtë 10%. Pra, 10 edhe 20, 30%. Ky biznes i vogël me Edi Ramën dhe PS, zero taksa deri në vitin 2029”, tha Balla.

Duke iu referuar opozitës, Balla ironizoi idetë absurde që rezultojnë në gafa elektorale.

“Dëgjo çfarë i thotë, do të ngre tavanin. Po çfarë tavani do i ngresh ti? Ky zero taksa me ne. Se i tha atij tjetrit të dividentit, i tha dividentin do të ta bëjmë 10%. Ai i shkreti vuri duart në kokë, i tha po ne e kemi 8%, si do e bësh 10%? Ky është ai programi madhështor”, tha Balla.

Partia Socialiste ka premtuar amnisti fiskale për borxhet e vjetra dhe lehtësi të tjera për bizneset dhe ekonominë.

