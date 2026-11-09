Lidhjet historike dhe vëllazërore shqiptaro-italiane nëpërmjet komunitetin arbëresh ishin në fokus të takimit të Presidentit Bajram Begaj dhe homologut të tij italian, Sergio Mattarella në Itali.
Sipas presidentit Begaj, komuniteti arbëresh është themeli i miqësisë mes dy vendeve.
Ndër të tjera, Begajvlerësoi aleancën Shqipëri-Itali, si anëtare në NATO dhe synimin për të qenë bashkë edhe në Bashkimin Evropian.
Gjithashtu në fund të takimit, krerët e dy shteteve këmbyen dekoratat në nderim të lartë dhe shenjë vlerësimi të ndërsjellë për rolin dhe kontributin e dhënë në këtë miqësi dhe aleancë mes dy shteteve.
/tvklan.al