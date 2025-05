Romanca me Jennifer Lopez ka përfunduar, por Ben Affleck ka ende dobësi për gratë latine.

Aktori ishte në një restorant luksoz italian për darkë me miqtë ku u pyet se si ndihej të ishte “beqari më i preferuar i Hollywood” në gjuhën spanjolle.

Kjo pyetje e bëri të buzëqeshte aktorin, i cili iu përgjigj “po” në gjuhën spanjolle gazetarit, duke i thënë se jeta si beqar është shumë e mirë.

Pastaj u pyet nëse i pëlqejnë ende latinet, një referencë për disa nga ish-të dashurat e tij të famshme.

“Po, sigurisht që po”, u përgjigj aktori.

