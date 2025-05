Takimin përmbyllës të fushatës elektorale në Korçë, Sali Berisha e nisi me një thirrje në adresë të banorëve të këtij qyteti, duke e cilësuar 11 Majin si dita e ndarjes së epokave.

“I them çdo qytetari të Korçës dhe Shqipërisë, se shtëpia pa të rinj, se djepi bosh, edhe florinj t’i ketë muret, përfundon në një muze dhe jo në shtëpi me zot”.

Edi Rama nuk i shpëtoi sërish akuzave, duke e etiketuar si pazarxhi që tentoi të blinte Ilir Vrenozin.

“Erdhi si pazarxhi, mendoi se këtu me Nikon e tij do mund të blinte një qytetar të thjeshtë të Korçës, sepse nuk i duronte dot kritikat e tij. Mirëpo qytetari i Korçës, të cilit i uroj sot ditëlindjen, rastisti me normat tuaja morale, jo të sojit të tij, as të Peleshit të tij”.

Në Elbasan një paralajmërim bëri jo vetëm për bandat, por edhe Taulant Ballën.

“Ata të cilët ju trysnojnë ju me mbështetjen e qeveritarëve banditë, atyre u them këtu para jush se vrimë miu nuk do gjejnë kudo që të jenë. Qeveria shqiptare do t’i trajtojë si grupe terroriste. Taulant Balla, një horr që porosit vrasje, që bën arrestime, që barazon gjithçka që s’ka asgjë të përbashkët me fibrën qytetare fisnike të këtij populli”.

Fillimin e kthesës vendimtare për shqiptarët tha se do e nisë nga 100 ditët e para të qeverisë së tij.

“Çdo pensionist do marrë një pension 200 Euro. Çdo qytetar do paguajë energjinë me 7 Lekë, do ketë ulje të çmimit të naftës me të paktën 40%”.

Në këtë takim përmbyllës me banorët e Elbasanit një mesazh dha edhe këshilltari i tij amerikan, Philip Griffin.

“Unë kam qenë i përfshirë në politikë për 40 vitesh dhe nuk kam parë askënd që të punojë aq fort sa Prof. Dr. Berisha. Kur të shkoni të votoni të dielën në 11 Maj, merrni me vete familjen tuaj, fqinjët tuaj, miqtë tuaj, çdo person që njihni, të gjithë duhet të shkojnë të votojnë. Dhe unë jam këtu për t’ju thënë, se të dielën të gjithë do të rishkruajmë historinë”.

