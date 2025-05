Sali Berisha nga Kurbini sulmoi ofertën e socialistëve duke deklaruar se me Edi Ramën nuk ka integrim. Për këtë pretendim, fakt solli rezolutën e Partive Popullore Europiane që u miratua në Spanjë.

Lideri i opozitës pati edhe një takimit elektoral me qytetarët e Fushë-Krujës ku premtoi se me ardhjen e demokratëve në qeveri, taksat e vendosura ndaj biznesit nga 1 Janari i këtij viti, nuk do të njihen.

Fermerëve u premtoi se pas 11 Majit, me qeverinë e re të demokratëve, do subvencionohen për çdo bagëti, fidan apo njësi prodhimi.

Krydemokrati Berisha këtë të premte vizitoi një familje të vjetër tiranase ku premtoi zgjidhje përfundimtare të çështjes së pronës brenda 4 vitesh.

Berisha u shpreh se vetëm 9 ditë i ndajnë nga fitorja, ndaj kërkoi angazhim që të sqarohen qytetarët për programin e demokratëve./tvklan.al