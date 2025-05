Kryedemokrati Sali Berisha, ka kryer takimin e tij përmbyllës në Berat për fushatën elektorale e zgjedhjeve parlamentare të 11 Majit, nga ku u ndal tek largimi i të rinjve nga Shqipëria.

Berisha tha se lindshmëria në vend është në nivele shumë të ulëta, për shkak të emigrimit të të rinjve.

“Vetëm javët e fundit, po të marrësh lajmet janë aq të trishta, aq të zymta për ne si komb. Më të zymta se çdo komb tjetër që nuk është në luftë. Njoftohet se ne kemi lindshmërinë më të ulët në botë, për shkak të emigracionit. Njoftohet se ne prej kaq vitesh kemi shumë më tepër vdekje se sa lindje. Dje isha në Mat. Një rreth i madh, jo i vogël, një rreth me pasuri përrallore. 13 lindje kishte patur në një vit. Imagjinoni. Kjo kudo, një boshatisje, një zbrazje. Ndaj dhe 11 Maj nuk është një ditë për partitë, është një ditë për çdo qytetar që pranon përgjegjësitë që ka ndaj vetës së tij, familjes së tij, ndaj Beratit dhe ndaj Shqipërisë. Pra, pranon përgjegjësinë qytetare. Pranon përgjegjësi kombëtare. Kështu që, unë kam besimin më të madh se shqiptarët presin me padurim këtë ditë, për të qenë në lartësinë, në orën e mençurisë së tyre, në orën e dashurisë së tyre, për familjen, për Beratin dhe për kombin. Në orën e përgjegjësisë së tyre, para atyre që s’janë dhe para atyre që do jenë, për të përmbushur detyrimet tona”, tha Berisha.

Bazuar në statistikë, kryedemokrati u shpreh se 620 mijë të rinj janë larguar drejt vendeve të Bashkimit Evropian. Ai shtroi pyetjen shekspiriane nga “Hamleti”: “Të jesh a të mos jesh”, por duke iu përshtatur kauzës së programit të tij: “Do kemi a nuk do kemi rini”.

“Miq, Tomasi ishte në këtë platformë zëri i të rinjve shqiptarë, të cilët në këto 10 vite 620 mijë, me statistikën evropiane kanë ikur vetëm në vendet e BE. Pra, shtrohet një alternativë shumë e rëndë para nesh. Do kemi ne si komb rini, apo do mbetemi krejtësisht pa rini? Kjo në fakt është alternativa të jesh apo të mos jesh”, tha Berisha.

/tvklan.al