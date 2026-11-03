Paris Jackson, vajza e legjendës së muzikës Michael Jackson, ka nisur një betejë ligjore për të përfituar 600 milionë dollarë nga pasuria e të atit. Ajo ka paraqitur një kërkesë në gjykatë, duke akuzuar administratorin shumëvjeçar të trashëgimisë, John Branca, se po pengon fëmijët e këngëtarit të kenë akses në paratë që u takojnë.
Në një padi të re, Paris kërkon që shuma prej 600 milionë dollarësh të transferohet në fondin familjar të trashëgimisë Michael Jackson Family Trust. Sipas saj, nuk ekziston asnjë arsye ligjore që këto para të vazhdojnë të mbeten të bllokuara, më shumë se 17 vjet pas vdekjes së babait të saj.
Sipas dokumenteve gjyqësore të siguruara nga Page Six, kërkesa është depozituar më 29 tetor në Gjykatën e Lartë të Los Angeles-it. Paris kërkon që gjykata të urdhërojë shpërndarjen paraprake të 600 milionë dollarëve në fondin familjar, i cili është krijuar për të dhe dy vëllezërit e saj, Prince, 29 vjeç, dhe Bigi, 24 vjeç.
Ajo pretendon se, pavarësisht se administrimi i pasurisë së Michael Jackson ka gjeneruar miliarda dollarë të ardhura dhe ka grumbulluar qindra miliona dollarë në para të gatshme, fondi që duhet të përfitojnë fëmijët e tij ende nuk është financuar.
Akuzat ndaj administratorit të trashëgimisë
Në kërkesën e saj, Paris Jackson akuzon John Brancën, ekzekutorin e testamentit të këngëtarit, se ushtron kontroll të tepruar mbi tre fëmijët e Michael Jackson, duke vendosur vetë se kur dhe nëse ata do të marrin para nga trashëgimia.
Branca është avokat dhe president i kompanisë The Michael Jackson Company. Ai ishte punësuar fillimisht nga mbreti i popit në vitin 1985. Në vitin 2006 u largua nga ekipi i bashkëpunëtorëve të Jackson për shkak të mosmarrëveshjeve financiare, për t’u rikthyer në vitin 2009, vetëm tetë ditë para vdekjes së këngëtarit.
Paris pretendon se, kur nisi të kundërshtonte mënyrën e administrimit të trashëgimisë vitin e kaluar, duke ngritur pikëpyetje edhe për ato që i cilësoi si dhurata jashtë detyrimeve kontraktuale të Brancës për bashkëpunëtorët e tij, u përball me veprime agresive ligjore dhe sulme publike.
Ajo pretendon gjithashtu se, pas këtyre kundërshtimeve, shumat e parave që u jepeshin asaj dhe vëllezërve të saj u reduktuan me miliona dollarë.
“Ky qëndrim dhe kjo mënyrë administrimi nuk duhet të vazhdojnë më”, thuhet në kërkesën e paraqitur në gjykatë.
Çfarë parashikonte testamenti i Michael Jackson për fëmijët e tij?
Sipas testamentit të Michael Jackson, fëmijët e tij do të fillonin të përfitonin të ardhura nga pjesët përkatëse të fondit familjar pasi të mbushnin 21 vjeç.
Megjithatë, Paris pretendon se kjo nuk ka ndodhur në mënyrën e parashikuar dhe se tre fëmijët kanë marrë shuma më të ulëta, të përcaktuara nga Branca.
Dokumentet gjyqësore tregojnë se dëshira e Michael Jackson ishte që secili prej fëmijëve të merrte një të tretën e kapitalit të fondit përkatës kur të mbushte 30 vjeç. Në moshën 35-vjeçare, secili do të përfitonte gjysmën e shumës së mbetur, ndërsa në moshën 40-vjeçare do të kishte akses të plotë në pjesën e mbetur të trashëgimisë.
Prince pritet të mbushë 30 vjeç pas katër muajsh, Paris do të mbushë 29 vjeç në prill, ndërsa Bigi do të festojë 25-vjetorin e lindjes në shkurt.
Paris argumenton se pasuria e të atit disponon fonde të mjaftueshme për të financuar fondin familjar, duke ruajtur njëkohësisht kapitalin e nevojshëm për të përmbushur detyrimet financiare ende të pazgjidhura.
Përgjigjja e administratorëve të pasurisë
Nga ana tjetër, përfaqësuesit e trashëgimisë së Michael Jackson i kanë kundërshtuar akuzat e Paris. Një zëdhënës i pasurisë deklaroi për Page Six se financimi i plotë i fondeve familjare dhe atyre individuale nuk është ende i mundur për shkak të çështjeve ligjore të pazgjidhura.
Sipas tij, një nga pengesat kryesore është mosmarrëveshja e vazhdueshme me Shërbimin Amerikan të të Ardhurave të Brendshme (IRS), i cili kishte kërkuar 700 milionë dollarë në taksa dhe gjoba nga trashëgimia e këngëtarit.
Përfaqësuesi theksoi se administrata e pasurisë ka arritur të sigurojë një vendim gjyqësor që e ka ulur ndjeshëm këtë shumë, por çështja nuk është zgjidhur përfundimisht dhe rezultati mund të ndryshojë ende.
Ai hodhi poshtë kategorikisht pretendimet se Branca ka mbajtur apo ka reduktuar pagesat për trashëgimtarët.
“Pretendimi se ekzekutori i testamentit ka mbajtur apo ka ndërprerë pagesat është tërësisht i sajuar. Më shumë se 200 milionë dollarë u janë shpërndarë tashmë Paris dhe përfituesve të tjerë, ose janë përdorur në interes të tyre”, deklaroi zëdhënësi.
Në përfundim, përfaqësuesit e pasurisë u shprehën se presin zgjidhjen e të gjitha çështjeve ligjore, në mënyrë që fondacioni bamirës dhe fondet familjare të financohen plotësisht, ashtu siç kishte dëshiruar Michael Jackson.
Të ardhurat nga pasuria e Michael Jackson kalojnë 2.5 miliardë dollarë
Në kërkesën e saj gjyqësore, Paris Jackson përmend disa prej transaksioneve më të rëndësishme financiare të realizuara nga administruesit e trashëgimisë.
Në vitin 2018, pasuria e këngëtarit shiti te kompania Sony pjesën prej rreth 10% që zotëronte në EMI Music Publishing, për shumën prej 287.5 milionë dollarësh.
Një tjetër transaksion ishte shitja e fermës së famshme Neverland në vitin 2020, për 22 milionë dollarë.
Ndërkohë, në vitin 2023 u arrit një marrëveshje me Sony, e cila ra dakord të paguante paraprakisht 750 milionë dollarë për blerjen e 50% të aseteve të mbetura të pronësisë intelektuale të trashëgimisë së Michael Jackson.
Sipas kërkesës gjyqësore, vetëm këto transaksione gjeneruan më shumë se 1 miliard dollarë likuiditete, përpara zbritjes së taksave dhe shpenzimeve.
Administratorët e pasurisë kanë deklaruar gjithashtu se deri në dhjetor 2024 ishin krijuar të ardhura bruto prej më shumë se 2.5 miliardë dollarësh, ndërsa vlera e përgjithshme e trashëgimisë vlerësohet nga 2 deri në 3 miliardë dollarë.
Në dhjetor 2024, pasuria dispononte rreth 850 milionë dollarë në para të gatshme dhe ekuivalentë të tyre. Paris, e cila në atë kohë ishte 28 vjeç, vlerëson se edhe pas llogaritjes së detyrimeve të mundshme financiare, mbeten rreth 600 milionë dollarë të disponueshëm për t’u shpërndarë.
Çfarë kërkon Paris Jackson nga gjykata?
Në kërkesën e saj, Paris argumenton se legjislacioni i Kalifornisë favorizon shpërndarjen e pasurisë te përfituesit sa më shpejt të jetë e mundur, për sa kohë që nuk rrezikohen interesat e kreditorëve apo palëve të tjera të përfshira.
Ajo thekson se çështjet e hapura tatimore dhe mosmarrëveshjet ligjore nuk përbëjnë arsye të mjaftueshme për të mbajtur të bllokuara të gjitha asetet e trashëgimisë. Sipas saj, pothuajse të gjitha kërkesat e rëndësishme të kreditorëve dhe çështjet gjyqësore janë zgjidhur ose kanë përfunduar në favor të pasurisë, ndërsa vetëm disa prej tyre mbeten ende të hapura.
Paris kërkon që gjykata të urdhërojë John Brancën të transferojë 600 milionë dollarë në fondin familjar, ose një shumë tjetër që gjyqtari mund ta konsiderojë të përshtatshme.
Ajo kërkon gjithashtu që shpenzimet gjyqësore dhe tarifat e avokatëve të saj të mbulohen nga pasuria e trashëgimisë.
Seanca gjyqësore për shqyrtimin e kësaj çështjeje është planifikuar të zhvillohet në muajin dhjetor.
/tvklan.al