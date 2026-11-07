Paketa Fiskale 2027 ka nxitur reagimin e përbashkët të përfaqësuesve të biznesit në Shqipëri. Dhomat e tregtisë, shoqatat e sipërmarrjes, si dhe përfaqësues të sektorëve të fasonerisë dhe manifakturës kanë shprehur kundërshtitë e tyre ndaj ndryshimeve të propozuara, duke kërkuar rishikimin e masave dhe zhvillimin e konsultimeve të mirëfillta me komunitetin e biznesit.
Sipas Florian Zekjës, kryetar i Shoqatës së Manifakturës Shqiptare, reagimi i përbashkët i organizatave të biznesit është i pazakontë për nga përmasat dhe tregon shqetësimin që kanë krijuar propozimet e reja fiskale.
Ai identifikon dy arsye kryesore për këtë kundërshtim: mungesën e reflektimit ndaj kërkesave të paraqitura më herët nga grupimet e biznesit dhe rritjen e barrës fiskale në një moment kur, sipas tij, ekonomia ka nevojë për masa mbështetëse dhe lehtësira për sipërmarrjen.
Zekja: Ekonomia ka nevojë për lehtësira, jo për rritje taksash
Përfaqësuesit e biznesit kërkojnë që politikat fiskale të marrin në konsideratë vështirësitë me të cilat përballen sipërmarrjet, veçanërisht sektorët prodhues dhe eksportues. Zekja thekson se gjatë vitit të kaluar janë zhvilluar diskutime me Ministrinë e Ekonomisë dhe Ministrinë e Financave, ku Shoqata e Manifakturës Shqiptare ka paraqitur propozime konkrete për përmirësimin e kushteve të sektorit.
Sipas tij, në këto diskutime ishte lënë hapur mundësia që disa prej kërkesave të biznesit të rishikoheshin gjatë përgatitjes së paketës së re fiskale. Megjithatë, propozimet e paraqitura nuk kanë reflektuar pritshmëritë e sipërmarrjeve.
Një tjetër shqetësim lidhet me ecurinë e ekonomisë. Zekja vlerëson se rritja reale ekonomike gjatë vitit 2024, vitit 2025 dhe gjashtëmujorit të parë të vitit 2026 ka qenë rreth 1.5%, një nivel që, sipas tij, mbetet i ulët për nevojat e zhvillimit të vendit.
Ai argumenton se një pjesë e rritjes së raportuar është ndikuar nga rritja e pagave në administratën publike dhe performanca e të ardhurave nga tatimet dhe doganat, ndërsa biznesi prodhues nuk ka përfituar mbështetjen e nevojshme për të rritur kapacitetet dhe konkurrueshmërinë.
Sipas Zekjës, kjo situatë bëhet edhe më e rëndësishme në kushtet kur Shqipëria synon integrimin në Bashkimin Europian dhe bizneset duhet të përgatiten për përafrimin me standardet dhe kërkesat e tregut europian. Për këtë arsye, ai kërkon politika që nxisin prodhimin, investimet dhe aftësinë konkurruese të sipërmarrjeve, në vend të masave që rrisin kostot e tyre.
Rënia e eksporteve, shqetësim për sektorin prodhues
Një nga çështjet që Zekja e konsideron veçanërisht shqetësuese është ecuria e eksporteve shqiptare. Sipas tij, që nga gjashtëmujori i dytë i vitit 2023, eksportet kanë shënuar rënie, duke e bërë të domosdoshme ndërmarrjen e masave për të ndryshuar këtë tendencë.
Kryetari i Shoqatës së Manifakturës Shqiptare nënvizon se ekonomia ka nevojë të mbështesë më shumë prodhimin vendas dhe të rrisë vlerën e shtuar të produkteve shqiptare. Kjo do të ndihmonte jo vetëm në përmirësimin e pozicionit të eksporteve, por edhe në forcimin e qëndrueshmërisë së ekonomisë përballë luhatjeve të tregjeve ndërkombëtare dhe krizave të ndryshme.
Sipas tij, një ekonomi që mbështetet në masë të madhe te importet është më e ekspozuar ndaj goditjeve të jashtme. Për këtë arsye, politikat ekonomike duhet të krijojnë kushte më të favorshme për prodhuesit vendas dhe të nxisin zhvillimin e sektorëve që kontribuojnë në eksporte.
Biznesi kërkon rishikimin e paketës në bashkëpunim me ligjvënësit
Përfaqësuesit e sipërmarrjes nuk janë mjaftuar vetëm me deklarimin publik të kundërshtive. Sipas Zekjës, krahas propozimeve të paraqitura më herët, Shoqata e Manifakturës Shqiptare po zhvillon kontakte me grupet parlamentare dhe deputetë të forcave të ndryshme politike, me synimin që kërkesat e biznesit të merren në konsideratë gjatë diskutimit të Paketës Fiskale 2027.
Ai thekson se kjo përpjekje do të vijojë deri në fazën përfundimtare të miratimit të paketës, me synimin për të bindur vendimmarrësit se propozimet aktuale nuk i përgjigjen nevojave të ekonomisë shqiptare.
Ndërkohë, një tjetër shqetësim për sipërmarrjet lidhet me afatin e zbatimit të ndryshimeve fiskale. Sipas parashikimeve të bëra publike në materialin e reportazhit, masat e reja pritet të hyjnë në fuqi më 1 janar 2027, duke u lënë bizneseve pak kohë për t’u përgatitur dhe pa parashikuar periudha kalimtare.
Përfaqësuesit e biznesit kërkojnë që vendimmarrja të shoqërohet me konsultim real dhe të marrë në konsideratë kushtet në të cilat operojnë sipërmarrjet. Sipas tyre, mbështetja e prodhimit vendas, nxitja e eksporteve dhe krijimi i një klime më të favorshme për investimet janë elemente thelbësore për zhvillimin ekonomik të vendit.
/tvklan.al