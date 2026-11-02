Pronari i Milan-it, Gerry Cardinale, ka premtuar ndërhyrje në merkaton e janarit për të forcuar skuadrën kuqezi pas triumfit në derbi.
Lëvizja e parë e klubit pritet të zyrtarizohet në fillim të muajit dhjetor me emërimin e Marcus Krosche në rolin e drejtuesit kryesor.
Ish-drejtuesi i Eintracht-it do të ketë detyrën të gjejë një drejtor të ri sportiv dhe të bashkëpunojë me strukturën e ngritur nga Cardinale, që përfshin Almstad dhe Gardinier. Në aspektin e lojtarëve, trajneri Ruben Amorim ka kërkuar përforcime në mbrojtje pas dëmtimit të gjatë të Matteo Gabbia-s, duke rikthyer vëmendjen te Gonçalo Inacio i Sporting-ut.
Për repartin e sulmit, drejtuesit po kërkojnë një zëvendësues për Gonçalo Ramos, pasi talenti i ri Camarda ka regjistruar vetëm 96 minuta në pesë paraqitje dhe mund të huazohet. Objektivi kryesor për sulmin është Nicolo Tresoldi, por transferimi i tij nga Bruges konsiderohet i vështirë për shkak të çmimit të lartë prej afro 60 milionë eurosh.
Një alternativë më ekonomike mbetet Endrick, i cili është aktivizuar shumë pak nga trajneri Mourinho gjatë këtij sezoni. Milan-i dhe Roma po monitorojnë me kujdes situatën e talentit brazilian, duke pritur zhvillimet e mundshme gjatë dritares së transferimeve të dimrit.
/tvklan.al