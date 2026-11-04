Shtatë takimet e fundit të raundit të katërt në Ligën e Kampionëve u mbyllën me gola të shumtë.
Como regjistroi fitoren më të thellë të këtij raundi, duke shkatërruar skuadrën e Lens në transfertë me shifrat e pabesueshme 1-9.
Në Gjermani, Borussia Dortmund arriti një fitore të vështirë 2-1 përballë spanjollëve të Betis.
Manchester City mori tre pikë të vuajtura në transfertën ndaj Leipzig, ku triumfoi ngushtë me rezultatin 2-3.
Arsenali u rikthye te suksesi në kompeticion pas fitores 1-2 në transfertë përballë skuadrës çeke të Slavia Pragës. Porto mposhti thellë Napolin me shifrat 4-1 në shtëpi.
Club Brugge mori një fitore të rëndësishme 1-2 në fushën e PSV-së, ndërsa Viking fitoi bindshëm 4-1 kundër Sabah.
/tvklan.al