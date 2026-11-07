Presidenti amerikan Donald Trump i ka ofruar drejtuesit të organizatës së arteve marciale mikse UFC, Dana White, postin e zëdhënësit të Shtëpisë së Bardhë. Oferta u bë publike nga vetë Trump përmes një postimi në rrjetet sociale të shtunën.
Trump e përshkroi White si një “luftëtar të dhunshëm dhe një luftëtar të vërtetë”, duke përdorur një formulim të pazakontë për një person që mund të marrë përsipër komunikimin zyrtar të administratës amerikane.
Presidenti shtoi se i kishte kërkuar White të merrte me vete edhe gjashtë sportistë të UFC-së, të cilët do të shërbenin si ndihmës për shtypin. “Na duhen këta njerëz për të na mbrojtur nga e Majta e çmendur. Dana, të lutem pranoje këtë detyrë!”, shkroi Trump.
Megjithatë, nuk është e qartë nëse bëhet fjalë për një ofertë konkrete apo për një deklaratë të bërë për të tërhequr vëmendjen, në një kohë kur partia e presidentit pësoi humbje të mëdha në zgjedhjet e kësaj jave.
Dana White nuk ka reaguar menjëherë ndaj ofertës. Disa komentues kanë vënë në dukje se ai mund të mos ketë interes të largohet nga drejtimi i UFC-së, një pozicion që i ka siguruar një pasuri të vlerësuar në më shumë se 600 milionë dollarë, për një detyrë në administratën shtetërore me pagë vjetore prej 195 mijë dollarësh.
Postimi i Trump shoqërohej me shtatë fotografi. Njëra prej tyre dukej se ishte krijuar me inteligjencë artificiale dhe paraqiste White pas vulës presidenciale, në sallën ku zhvillohen konferencat për shtyp të Shtëpisë së Bardhë.
Fotografitë e tjera paraqisnin gjashtë sportistët që Trump dëshiron të ketë në krah të White: Islam Makhachev, Khabib Nurmagomedov, Justin Gaethje, Daniel Cormier, Amanda Nunes dhe Kayla Harrison. Presidenti e shkroi gabim mbiemrin e kësaj të fundit, duke e paraqitur si “Harris”.
Në postimin e tij, Trump pranoi se dy prej sportistëve të përzgjedhur, Makhachev dhe Nurmagomedov, nuk janë shtetas amerikanë. Të dy vijnë nga një rajon i Rusisë me shumicë myslimane. Megjithatë, presidenti nuk përmendi raportimet për marrëdhëniet e afërta të Nurmagomedov me presidentin rus, Vladimir Putin, apo qëndrimet e Makhachev në mbrojtje të civilëve palestinezë të vrarë nga Izraeli në Gaza.
Në vitin 2023, pas fitores në një ndeshje, Makhachev përdori shprehjen arabe “Alhamdulillah”, që do të thotë “Falënderimi i takon Zotit”. E njëjta shprehje u përdor edhe nga demokrati Abdul El-Sayed gjatë fjalimit të tij të fitores këtë javë, por ai u kritikua për këtë nga mediat e krahut të djathtë.
Dana White ka qenë një nga mbështetësit më të zëshëm të Trumpit. Ai bëri fushatë në mbështetje të tij gjatë zgjedhjeve presidenciale të vitit 2024 dhe e lavdëroi publikisht disa herë, përfshirë edhe gjatë konventës kombëtare republikane.
Në prag të zgjedhjeve të fundit afatmesme, Shtëpia e Bardhë transmetoi reklama në mbështetje të Trumpit, të financuara me para publike. Reklama e parë përfundonte me pamje nga spektakli i UFC-së i organizuar në Shtëpinë e Bardhë në qershor, me rastin e 80-vjetorit të presidentit, si dhe me deklarata të White, i cili e cilësonte Trumpin si “njeriun më të fortë dhe më rezistent që kam takuar ndonjëherë në jetën time”.
/tvklan.al