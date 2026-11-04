Ministri i Brendshëm, Ervin Demo ka prezantuar këtë të mërkurë në komisionin për çështjet e brendshme dhe të mbrojtjes projektbuxhetin për vitin 2027, ku një nga elemetët kryesorë të evidentuar prej tij është rritja e pagave për punonjësit e policisë së shtetit.
Sipas parashikimeve vlera totale e kësaj rritje për buxhetin e shtetit përllogaritet rreth 33 miliardë lekë.
“Smart City” është një tjetër projekt, që sipas Demos do jetë në fokus të mbështetjes buxhetore për vitin 2027.
Ndonëse demokratët nuk ishin prezentë në komision, tema e protestës prodhoi debate mes ministrit Demo dhe deputetit, Erald Kapri i cili ngriti pretendimin për dhunë policore ndaj protestuesve.
Buxheti i Ministrisë së Brendshme për vitin e ardhshëm do ketë një rritje prej 40 miliardë lekësh krahasuar me 2026, teksa në të është parashikuar një shtim financimi dhe për Gardën e Republikës.
/tvklan.al